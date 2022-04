"Pedimos investiguen el homicidio de Flor"

El cuerpo de Flor Esmeralda Castillo de Roque, de 37 años, fue sepultado ayer en el cementerio de San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz.

Castillo fue encontrada asesinada a golpes al interior de su vivienda el pasado martes en la colonia Las Brisas de Zaragoza, La Libertad.

"Me duele como fue asesinada, como la encontraron, porque ella no se merecía eso. Hablé con ella el Sábado de Gloria, estuvo planeando venir de visita a mi casa, ella y el esposo me hablaron bien, se sentían felices. Al siguiente día le llamamos por teléfono pero no contestó", dijo un pariente.

El cuerpo de esta reconocida comerciante de la zona fue encontrado en estado de putrefacción y fue llevado al Instituto de Medicina Legal de San Salvador, al parecer tenía varios días de haber sido asesinada y en su vivienda no se encontraron pertenencias personales.

"No culpo a nadie, pero pido que se investigue el caso, no puede quedar impune, queremos saber qué pudo pasar porque no sabemos nada sobre su crimen", sentenció otro familiar de la fallecida.