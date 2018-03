Pedirán investigación por irregularidades en proyecto del Barraza

Lee también

Un grupo de regidores de la Alcaldía de San Miguel que representan a los partidos GANA y ARENA en el concejo plural interpondrían esta semana solicitudes ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) para que investiguen una serie de supuestas irregularidades en torno al proyecto de remodelación de fachada y mejoramiento de graderíos del sector poniente del Estadio Juan Francisco Barraza.Los concejales de oposición Jacobo Martínez y Mauricio Campos, ambos de GANA; y Edilberto Iraheta, de ARENA, dijeron que esto obedece a una serie de solicitudes que recibieron por parte de ciudadanos que están preocupados por los retrasos en los trabajos de remodelación del estadio.La primera fase del proyecto inició en abril de 2016 y está valorada en $2 millones, de los cuales la comuna migueleña aporta más de $550,000. Es por eso que los regidores de la oposición llegaron al estadio para verificar el avance de las obras y luego se pronunciaron en contra de los retrasos.“La parte que le correspondía a la alcaldía debió haberse terminado el 2 de enero de este año. La alcaldía está trabajando en las gradas de la parte poniente y se está techando la platea y se están poniendo butacas nuevas”, indicó Jacobo Martínez.Según él, la orden de inicio de los trabajos de remodelación que le corresponden a la alcaldía se dio el 6 de septiembre de 2016 y, debido a que el tiempo de ejecución sería de 120 días, debía de haber estado finalizada el pasado 2 de enero.Sin embargo, en diciembre pasado el concejo municipal aprobó una orden de cambio por aumento de obra y una prórroga de 35 días, que vencerán el próximo lunes 6 de febrero, aduciendo que la empresa constructora había encontrado incongruencias e irregularidades que impedían la ejecución óptima del proyecto.“Ellos (concejales del FMLN) meten una orden de cambio, ya que el monto original del proyecto era de $556,697.11 y pasa a ser de $627,194.99, por lo que se le están aumentando $70,497.88. Ellos (empresa constructora) aducen que hubo un mal diseño, pero en todo caso la alcaldía no sería responsable de un mal diseño”, expuso el concejal naranja.Además de la prórroga y el incremento de la inversión, en la reunión del concejo plural, realizada el martes anterior, los regidores del FMLN aprobaron una suspensión administrativa o paro técnico de 45 días, que fue solicitada por el constructor para poder importar las nuevas butacas (ver nota secundaria).Los concejales de la oposición indicaron que en la oferta original la empresa Inversiones y Construcción Migueleña se había comprometido que para el 2 de enero estarían finalizados el techo de la zona de platea y la rampa de acceso, así como las bases donde serán montadas las butacas del sector poniente.Sin embargo, durante una visita de verificación que realizaron los concejales el lunes pasado pudieron constatar que estos trabajos no han terminado e incluso hay muy pocos trabajadores realizando las obras de remodelación.Edilberto Iraheta, regidor tricolor, manifestó que se debe investigar por qué se ha retrasado la entrega del proyecto, y se deben deducir responsabilidades por el aumento de los $70,497.88, ya que este dinero saldrá de los impuestos de los contribuyentes.“Hay cosas tan oscuras en cuanto a que dicen que la alcaldía es la responsable del atraso. Obviamente habría que ver quién hizo el diseño y habría que ver de dónde surge eso de los atrasos”, dijo el concejal de ARENA, y agregó que para eso existen instituciones que están facultadas para constatar si hubo irregularidades, por lo que se abocarán a realizar las solicitudes y demandas correspondientes ante la CCR, el TEG y, de ser posible, ante la Fiscalía.Iraheta agregó que cuando las empresas suscriben un contrato tienen que rendir varias garantías, incluyendo la calidad de la obra y el tiempo de ejecución.LA PRENSA GRÁFICA consultó al alcalde Miguel Pereira sobre el atraso en la entrega del proyecto y el aumento de la inversión con fondos públicos para modificar el plan de oferta que presentó la empresa constructora, aprobada por el concejo migueleño en diciembre pasado.Pereira se defendió y minimizó el retraso en la entrega de las obras, afirmando que “tres meses más o tres meses menos no es lo importante”. Consideró que “lo que LA PRENSA GRÁFICA debe destacar es que ha sido esta administración la que se atrevió a invertir en la remodelación del Barraza”.Agregó que los atrasos eran válidos y el aumento del 12.66 % del monto original del proyecto tiene una explicación lógica: “En primer lugar, de la parte (de recursos) del INDES, de los cuatro meses que no trabajó la empresa, es porque Hacienda no le había transferido los fondos. En el caso de nosotros, es porque ha habido modificaciones y se han hecho dos órdenes de cambio”.Pereira aseguró que los $70,497 adicionales obedecen a una obra extra que se va a hacer en los próximos 35 días. Luego justificó que tanto en la reconstrucción del estadio Barraza como en todos los proyectos salen imprevistos. Indicó que incluso la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública) lo aprueba, por lo que no estarían actuando al margen de la ley.