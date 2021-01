Pedrito necesita $700 para examen de riñón

Pedro Daniel Portillo Chicas, es un niño de 11 años, que sueña con ser arquitecto. Él reside junto a sus padres en el caserío Membreños Abajo del cantón Nisperal, en Santa Elena, Usulután.

La vida de Pedrito y de su familia cambió radicalmente hace cuatro años, cuando al niño le fue diagnosticada hepatitis autoinmune, enfermedad que ocasiona que el sistema inmunológico ataque su hígado. Además sus riñones están dañados por lo que necesita un estudio de riñón que cuesta $700, pero su familia no cuenta con esa cantidad de dinero.

Pedrito está por cursar cuarto grado en el Centro Escolar cantón Nisperal, es hijo de Pedro Portillo Carranza y Digna Elizabeth Chicas Martínez. En abril de 2017, tras un año de padecer desmayos en la escuela fue diagnosticado con la enfermedad, luego que el hospital de niños Benjamín Bloom enviara a Estados Unidos unos exámenes a través de los cuales se confirmó su padecimiento.

Pedrito, dice no soportar cuando se le intensifica el dolor en el hígado, teniendo que recurrir a dormir con los pies hacia arriba apoyados en una pared para disminuirlo. "Sólo así me duermo", dijo.

El niño lamenta no poder disfrutar como todos sus amiguitos, y resiente tener que llevar una dieta especial a base de verduras y carnes salcochadas, ya que los condimentos y la grasa dañan su hígado.

Su mamá, quien antes vendía tortillas para apoyar económicamente a su compañero de vida, que se dedica a la agricultura, es quien siempre lo atiende.

"Hasta ahora no he perdido ninguna cita con Pedrito, pero viajar desde Santa Elena al hospital Bloom de San Salvador, sale caro, aunque la consulta es gratis gastamos en transporte aproximadamente $35 y ya se nos está haciendo imposible reunir el dinero", afirma la madre.

El pasado 4 de diciembre, cuando Pedrito fue llevado por su mamá a una consulta, se le detectó que el riñón derecho, que hace cuatro años fue diagnosticado con daños, presentaba comportamientos inusuales e inflamación, por lo que se debe someterse a un estudio a detalle de los riñones, para determinar si se requiera una cirugía, pero por falta de dinero los padres no han podido hacerle el examen.

"El 22 de enero tenemos la cita y se tendría que determinar si se hace la operación, pero no tengo el examen, sin ese estudio no puedo llegar donde el Nefrólogo. Nuestra situación económica no nos da por eso nos refirieron a Trabajo Social, pero no tenemos aún respuesta", dijo la madre. Si desea ayudar a Pedrito puede comunicarse con su madre al teléfono 7355-0905.