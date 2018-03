Pelea contra tres incendios en el volcán de San Salvador

Lee también

Pese a que el incremento de la velocidad de los vientos cesó, y solamente quedan remanentes de la incursión de vientos nortes, los incendios no han parado. El Sistema Nacional de Protección Civil declaró el 7 de marzo alerta verde a escala nacional por la peligrosidad de incendios forestales y en maleza durante el periodo seco en el país.Desde esa fecha y hasta ayer, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES) ha registrado un considerable incremento de incendios (forestales y en maleza seca): entre enero y marzo de este año han sido 408, contra 187 el mismo período en 2016; es decir, 187 más, con un aumento del 218 %.Se han atendido 220 incendios en maleza seca, y el año pasado del 7 al 23 de marzo fueron 61 (aumento de 300.6 %); se han tenido 53 incendios forestales y el año pasado fueron 10, por lo que el incremento es de 530 %.Uno de los incendios que hizo que se concentraran los esfuerzos durante el fin de semana fue el registrado en el Parque Nacional Walter Thilo Deininger, en La Libertad.“El miércoles dimos por liquidados los incendios en el Parque Nacional Walter Thilo Deininger, de La Libertad, y también en la zona protegida de San Juan Buena Vista, en San José Villanueva. Ahí (en el parque Deininger) la afectación ha sido de más o menos 1,400 hectáreas”, dijo el director de Bomberos, Joaquín Parada.Pero esta semana se han generado otros, de grandes magnitudes, en diferentes partes del territorio salvadoreño, confirmó Bomberos ayer durante una conferencia de prensa.“Estamos preocupados porque, no obstante, los llamados recurrentes que hacemos como Cuerpo de Bomberos, como Ministerio de Gobernación, como Sistema Nacional de Protección Civil pues todavía persiste la actitud de las personas de dar fuego casi indiscriminadamente”, dijo Parada.Entre estos incendios se encuentran los tres focos de fuego que comenzaron a registrarse desde el miércoles en el volcán de San Salvador y que continuaban sin ser extinguidos ayer. Uno de estos se ubica específicamente en el cantón El Progreso, en el costado sur poniente.En esta zona, se intensificó el trabajo del Sistema Nacional de Protección Civil. “Estamos trabajando en coordinación con la Fuerza Armada; se ha solicitado el apoyo de un helicóptero para que haga descargas de agua y hacer un trabajo más efectivo”, explicó Parada.Ente otros incendios atendidos por Bomberos se encuentran en la finca La Peña, en las faldas del volcán Chinchontepec; cerro Rebelde, cerca de la zona protegida de La Joya, en San Vicente. Así como tres incendios dispersos en el cerro de Guazapa.“Muchos de estos casos son provocados intencionalmente para efectos de caza; y, también, en muchos casos por descuido: no se puede ignorar la quema de rastrojo, la quema de pastizales para efectos de preparación de la tierra (para cultivos). Esto lo hacen sin tomar ninguna medida de precaución para evitar que los fuegos se salgan de control”, finalizó el director de Bomberos.En cuando a incendios en maleza seca en lo que va del año, Bomberos ha registrado 837, el año pasado a la misma fecha fueron 523 (56.8 % más): van 145 incendios forestales y el año pasado fueron 196, por lo que el incremento es de 43.8 %.En incendios de todo tipo, el Cuerpo de Bomberos registró hasta ayer al mediodía 1,379 contra 938 del año pasado (aumento del 44 %). La afectación en hectáreas quemadas que se tiene hasta el momento es de 6,854; el año pasado fueron 3,139: aumento del 118.3 %.