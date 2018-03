Peligro en pasarela peatonal

Lee también

Las grietas que se han formado en la superficie del paso peatonal del puente sobre el río de Santa Rosa de Lima, La Unión, se han vuelto un peligro latente para los estudiantes y pobladores de las colonias vecinas que a diario transitan por este.Son alrededor de cuatro fisuras, de considerable dimensión, que se han formado en este paso peatonal que sirve de alternativa vial para transitar de manera más segura, y no hacerlo sobre la carretera Ruta Militar, la cual representa mayor peligro debido al alto tráfico vehicular, ya que esta conecta con la frontera El Amatillo.Por este paso peatonal transitan todos los niños que asisten al kínder de Santa Rosa de Lima, así como los adolescentes que estudian en el instituto nacional de la ciudad, además de las personas que van a pasar consulta al hospital nacional.“Nosotros todos los días pasamos por acá para el instituto y lo hacemos con precaución, para no caer en uno de esos hoyos, pero las personas adultas corren mayor peligro, porque si se les va un pie se lo pueden fracturar”, explicó José Álvarez, estudiante de bachillerato.Las personas que residen en las colonias Ventura Perla, La Ponderosa, Prados y Loma Linda también resultan afectadas con los daños que presenta la infraestructura de paso, pues deben utilizarla para llegar al centro de la ciudad a realizar diversos mandados.“En la noche es más peligroso, porque acá es algo oscuro y no se ve bien dónde está quebrado, por eso quisiéramos que arreglaran está pasarela”, opinó María Nolasco, habitante de una de las colonias mencionadas.Los daños en el paso peatonal se vienen evidenciando desde hace unos tres años, según los usuarios y afectados, y aunque desde la dirección del instituto nacional se ha enviado solicitudes a la Alcaldía de Santa Rosa de Lima para que realice las reparaciones, hasta el momento no se ha solucionado el problema.“No encontramos el eco en la alcaldía municipal. Públicamente le hacemos un llamado a la alcaldía, para que nos ayude y resuelva ese problema, porque no es de hoy. Desconocemos por qué la alcaldía no usa los recursos de la comunidad para resolver un problema que afecta a una gran cantidad de habitantes”, reflexionó Édgar Edmundo Fuentes, director del instituto limeño.Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales en la institución educativa se está organizando un grupo de estudiantes de segundo año de bachillerato.El propósito principal de esta iniciativa es gestionar apoyo en la comunidad y con otras instituciones, para agilizar la reparación del paso peatonal que sirve a la comunidad educativa y la población en general que ingresa y sale de la ciudad limeña.