Pena de muerte: Guillermo Gallegos espera tener apoyo en el Congreso para hacer una reforma Constitucional

Este viernes 5 de febrero, el diputado por el partido GANA, Guillermo Gallegos subrayó su postura frente a la pena de muerte, la cual ha querido establecer en el país desde hace varios años con el objetivo de aplicarla a estructuras criminales.

"Seguiré insistiendo para que esta pena sea aplicada a estructuras criminales y terroristas y espero un día obtener los votos y apoyo suficiente en la Asamblea Legislativa para hacer una reforma Constitucional en ese sentido", expresó.

Por otro lado, sumó que muchos diputados no apoyan esta iniciativa por miedo. "Con respecto a la propuesta de penas de muertes, muchos diputados no apoyan por miedo, con razón o sin ella, porque son temerosos de proponer penas en contra de las pandillas y siempre he sostenido que las pandillas son el peor mal del país", comunicó.

En 2017, Gallegos dijo en una entrevista televisiva que este tipo de normativa serviría para intimidar a los miembros de estructuras criminales y miembros de pandillas.

Este próximo 28 de febrero, el mismo día de la elecciones en El Salvador, se cierra el período para recibir propuestas para las reformas a la Constitución salvadoreña la cual está siendo preparada por el Equipo Ad hoc liderado por el vicepresidente Félix Ulloa y en la cual durante el proceso, han pedido opinión a las iglesias sobre la pena de muerte y sobre el aborto, acciones que prohíbe la actual Constitución.

El artículo 27 de la Constitución de El Salvador dice que "sólo podrá imponerse la pena de muerte en los casos previstos por las leyes militares durante el estado de guerra internacional.”

Siendo así que actualmente en el código de justicia militar, en su artículo 54 y 64 expresa que “los sujetos a la jurisdicción militar que en tiempo de guerra internacional cometan traición, serán sancionados con la pena de muerte.” y que “los espías, en tiempo de guerra internacional serán sancionados con la pena de muerte y en tiempo de paz con reclusión de doce a veinte años”.

Reformas a la constitución

Después del 28 de febrero, el Equipo Ed hoc elaborará un documento final con las propuestas, el cual será entregado al presidente de la República Nayib Bukele. Luego, este pasaría a la Asamblea Legislativa y con un mínimo de diez diputados se presentaría la iniciativa de reforma constitucional.

La segunda semana de enero, Ulloa comentó que 2,938 salvadoreños de 22 países del mundo ya habían enviado sus propuestas mediante una plataforma habilitada en noviembre de 2020, nombrada “Mi país, mi Constitución”. https://consulta.sv/ .