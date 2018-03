Penales aclara sobre condenas de cientos de reos en Gotera que renunciaron a pandilla

Lee también

Más de 460 miembros de una de las principales pandillas de El Salvador que estan presos en el penal de San Francisco Gotera, en Morazán, renunciaron a mediados de febrero pasado a la estructura criminal y con biblias se integraron a actividades religiosas.El director de Centros Penales, Rodil Hernández, en la entrevista del noticiero televisivo Hechos AM, habló esta mañana sobre el caso y aclaró que dicha acción no significará ninguna modificación de sus condenas o la forma en que se encuentran encarcelados.Hernández dijo que, como manda el decreto aprobado el año pasado y extendido en este por la Asamblea Legislativa, ellos continuarán bajo las medidas extraordinarias al encontrarse en uno de los penales bajo esta modalidad. Además, sus penas no serán reducidas.Por otra parte, el funcionario anunció que a finales de diciembre próximo se tendrán 17,000 nuevos cupos en el sistema penitenciario el cual buscan depurar con una serie de medidas como los brazaletes electrónicos o la reducción de penas a cambio de trabajo comunitario en el caso de los reos de menor peligrosidad. Según Hernández, a la fecha hay 425 reos que obtuvieron el beneficio de recobrar su libertad. "Son los que no representan ningún peligro para la sociedad", aseguró.El director de Penales dijo que están aún en la etapa de clasificación de los privados de libertad de lo cual han avanzado un 90 % y el siguiente paso sería la reubicación de los mismos de acuerdo a las condiciones de la infraestructura para aliviar el hacinamiento en que viven los 37,800 reos en El Salvador.En cuanto al programa Yo Cambio, dijo que este ha sido implementado en casi todos los penales y que de los 22 que hay en total solamente se ha dejado fuera al de máxima seguridad en Zacatecoluca y los de Quezaltepeque e Izalco."El modelo Yo Cambio lo que busca es el cero ocio carcelario", explicó Hernández y dijo que el dinero que los presos ganen ahí servirá para costear su estadía en las cárceles y para el sustento de sus familias.