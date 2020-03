Penales se retracta de pedir libertad para reos en El Salvador

La Dirección General de Centros Penales (DGCP)se retractó ayer de la petición que hizo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para analizar la libertad condicional de 557 reos que tienen más de 60 años de edad y sufren alguna enfermedad crónica. Era una medida para intentar prevenir en las cárceles un brote del coronavirus COVID-19.

Todos los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador recibieron ayer una carta de Centros Penales, donde les informa que desiste de solicitar la libertad para reos vulnerables debido a la polémica que generó. La petición la hizo Osiris Luna Meza, director penitenciario, el miércoles 25 de marzo en una reunión con el Órgano Judicial.

La DGCP dijo en el documento que nunca entregó un listado ni un número de personas que "de manera obligatoria" podían optar a la libertad. Según el escrito, "diferentes sectores" usaron la propuesta de liberar reos para dañar la "imagen" y el prestigio de la institución. La propuesta tenía el respaldo del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Una jueza penitenciaria, que pidió no ser identificada, se mostró sorprendida por la decisión de Penales, aunque aclaró que el proceso para analizar la libertad de los reos ya empezó y no se puede detener. "La moción fue de ellos, no de nosotros. Hoy no sabemos qué ha pasado, pero esto no es un juego", dijo a LA PRENSA GRÁFICA. Agregó que no pueden optar a la libertad todos los reos que están en el listado. Incluso dijo que ya conoció sobre algunos reclusos que no podrían gozar del beneficio porque no cumplen con los requisitos que dictamina la ley.