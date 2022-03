Pendiente la entrega de la reforma de pensiones

La prometida reforma a la ley de pensiones aún no llega a la Asamblea, luego que la misma fuera ofrecida por segunda vez por Nayib Bukele el pasado fin de semana, quien aseguró que esta semana sería enviada al órgano legislativo.

Ofrecida por primera vez el 15 de septiembre del 2021, Bukele anunció que la misma sería entregada en 30 días. Sin embargo, ya pasaron cinco meses desde que se cumplieron esos 30 días y la promesa no ha sido cumplida.

Empero, entre pasillos de la Asamblea, se rumora que la reforma será entregada mañana por el órgano ejecutivo. A falta de confirmación oficial, legisladores señalaron lo que esperan que la misma deba contener. Así, Romeo Auerbach (GANA) consideró que lo primero que la población debe hacer es ser consciente que no pueden tener una pensión igual al salario con el que se retiran: "eso no se puede, porque el dinero tiene que salir de algún lado".

"No creo que exista uno de los 84 diputados que conozca lo que viene. Nadie. Lo está trabajando el presidente y sobre todo el equipo del presidente. No lo está trabajando ni con el grupo parlamentario de ellos. Pero quiero estar con la fe puesta que viene algo bueno", apuntó. "Una pensión mínima no debe ser menor a un salario mínimo. Eso de entrada, porque ponemos en desigualdad a los viejitos", agregó también Auerbach.

Luego, el diputado Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo) indicó que espera que la reforma sea lo suficientemente discutida con los sectores involucrados para que pueda ser una normativa integral.