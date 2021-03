Pendientes de completar informe de COMURES

Emilio Corea (ARENA), presidente de la comisión especial que ve el manejo de la pandemia, se refirió ayer a las 33 alcaldías que están pendientes de entregar el informe actualizado con las víctimas fallecidas por covid-19 hasta el 31 de diciembre del año pasado, y señaló que algunos alcaldes ya no desean compartir información debido a que perdieron la reelección.

"El 10 de marzo le vence el tercer plazo que hemos dado a COMURES. Vamos a esperar porque, de repente, hay unos alcaldes que no resultaron electos y que, obviamente, ya no quieren colaborar", explicó Corea. "Hemos tenido ese caso, de alcaldes que decidieron ya no mandar ese tipo de información. Teniendo eso incompleto, creo que sería irresponsable emitir un informe", agregó el legislador, en relación a los informes que COMURES les compartió hasta la semana pasada.

En la última actualización de este, con datos de 239 alcaldías, estas reportaban 2,068 defunciones confirmadas por covid-19 hasta el 31 de diciembre de 2020, lo cual representa más de 700 muertes que las que reportaba el gobierno de El Salvador en su sitio web. Sumando defunciones por sospecha de covid y neumonías atípicas, la cifra de fallecidos aumentaba a 6,227.