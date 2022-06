Pensionados en vilo por planes del ISSS en Ciudadela Monserrat

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se alista para convertir a la Ciudadela Monserrat, en San Salvador, en un complejo que albergará al nuevo Médico Quirúrgico y Primero de Mayo, dos de los hospitales más importantes de la entidad. Pero estos planes han generado preocupación entre los usuarios del Programa a Pensionados, quienes ayer se concentraron a las afueras del recinto para pedir explicaciones al ISSS, porque temen el cierre del proyecto.

"Vamos a tener un complejo médico hospitalario en la Ciudadela Monserrat y ahí estarán el nuevo Hospital Médico Quirúrgico y el nuevo Hospital Primero de Mayo", anunció el martes la directora del ISSS, Mónica Ayala, en una entrevista con el Canal 21. La funcionaria también reveló que el Consejo Directivo del ISSS aprobó el diseño del complejo el lunes y en dos años esperan mudarse a las nuevas instalaciones.

Las declaraciones de Ayala confirmaron lo que desde hace unos meses sospechaban los pensionados, quienes de lunes a viernes visitan la ciudadela para participar en actividades que ofrece el ISSS para su población jubilada. Las sospechas comenzaron cuando notaron la suspensión de talleres, que de 20 han pasado a ocho, y se redujeron los espacios físicos para el programa, explicó ayer Estela Rauda, una de las beneficiarias.

Agregó que enviaron dos cartas a la administración de la ciudadela para solicitar una audiencia y en la reunión respondieron, sin dar mayores detalles, que "posiblemente" se ejecutaría en el lugar un proyecto de construcción. "Ellos no nos han dicho nada. En esa reunión sí a mis compañeros les dijeron que posiblemente se daba, pero no fue una seguridad, y ahora que vemos que sí de verdad (se hará el proyecto), hasta la clínica ya tiene que estar desocupada hasta el 15 (de junio)", dijo Rauda.

Los pensionados dicen temer que se clausure el programa, porque el Seguro Social no les ha informado si los reubicarán. Los usuarios de la ciudadela indicaron que más de 800 personas se reúnen de forma presencial, en turno diurno y vespertino, para participar en diferentes actividades. "Que vengan y nos digan dónde nos pueden reubicar, porque no somos poquitos, somos 850 y eso que por pandemia se ha reducido; pero no tenemos el espacio suficiente para los talleres porque nos han quitado espacio", dijo Rauda.

"Nosotros, que somos adultos, venimos aquí a estar en grupo, para podernos distraer, para poder platicar, para poder bailar (...) y seguir nuestra vida de adulto muy bien mentalmente (...), ¿por qué va a venir alguien a quitarnos algo que nos han dado por derecho? Allí (en la ciudadela) hay una placa que dice ‘casa del adulto mayor’, entonces, ¿porqué nos quieren quitar ese espacio?", reclamó Regina, otra pensionada, durante la concentración realizada ayer.

"Ya nos quitaron algunas áreas y no hemos protestado, pero esto ya no lo podemos dejar pasar y si nosotros seguimos callando, las cosas van a seguir igual o peor", dijo por su parte Marina de Cerón, una beneficiaria del programa.

LA PRENSA GRÁFICA contactó a la oficina de comunicaciones del ISSS para consultar qué sucederá con el Programa a Pensionados, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Los planes del ISSS

En la entrevista del martes, la directora del ISSS informó que en las actuales instalaciones del Médico Quirúrgico funcionará el nuevo centro nefro-oncológico del ISSS, dedicado exclusivamente a pacientes con enfermedad renal y cáncer. Con esto esperan evitar el flujo cruzado, es decir, que estas personas estén compartiendo áreas con pacientes de otras patologías.

"La hospitalización de Oncología la planeamos pasar adonde es el actual MQ, el área de oncología solo consulta externa, y entonces tendríamos áreas de hospitalización para pacientes renales y para pacientes con cáncer", indicó.