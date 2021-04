"Perdí todo, se quemaron hasta mis gallinas"

Sofía Rodríguez viuda de Mejía es una anciana de 80 años, residente del caserío El Rincón, cantón Las Lomas, del municipio de San Bartolomé Perulapía, del departamento de Cuscatlán, que perdió su pequeña y humilde casa, construida a base de adobe y bambú, por un incendio.

Según doña Sofía, toda su vida ha cocinado con leña, y el 6 de abril dejó cociendo frijoles en leña mientras iba a un molino cercano a su casa, a moler maíz. Mientras molía, niños residentes del lugar llegaron a avisarle que su casa era consumida por las llamas de un fuerte incendio. Corrió al lugar, pero era demasiado tarde: las llamas consumieron su casa. Las vigas de madera que sostenían su casa se desplomaron.

"Cuando llegué, los vecinos me dijeron que no intentara entrar a rescatar algo, porque peligroso me caía una viga de madera y quedaba atrapada. Me toco ver como mi casita se quemó", dijo.

Sofía es de escasos recursos. "Es bastante difícil, porque lo perdí todo. Solo me quedé con la ropa que andaba puesta ese día, hasta unas gallinas que tenía se quemaron. Si estuviera más joven, no me preocuparía tanto, sé que trabajando podría volver a levantar mi champa, pero a mi edad es bien difícil, por eso me siento devastada. Me pueden contactar para ayuda al número 7844-0804".