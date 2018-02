Perdomo se apoya en candidatos a diputados de ARENA en Ilopango

El diputado David Reyes y el candidato Abraham Soto acompañaron este domingo por la mañana al candidato a la alcaldía de Ilopango por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Adán Perdomo, a la actividad de quiebra de piñatas y entrega de paquetes escolares en las comunidades Trinidad, Nueva Trinidad y San Jorge.

Según Perdomo, unas 350 familias se vieron beneficiadas con la entrega del material escolar y con la actividad infantil, con la que se buscaba permitir una mañana especial a los niños y jóvenes de ese sector de San Bartolo, Ilopango.

"Los diputados me han acompañado varias veces, no es la primera vez. Tanto David como Abraham son jóvenes dinámicos que quieren servir a la sociedad y por ello me están acompañado en estas actividades, por medio de las cuales, también, escuchan a las personas sobre las necesidades que tienen", dijo Soto, quien corre por primera vez por la silla edilicia de Ilopango.

Reyes, quien va por la casilla ocho en las elecciones de marzo, explicó que la visita a las comunidades les permiten reunir insumos para luego tratar de impulsar leyes en beneficio de los salvadoreños.

"La gente con la que hemos hablado se queja de muchas cosas, pero también de la falta de empleo, del alto costo de la vida, de la alza en la luz, agua y gas propano, entre otros", comentó. Soto, por su lado, manifestó que las personas con las que han hablado les han externado el interés por darles el voto a cambio de una mejoría en la situación del país.

"Quieren diputados nuevos, jóvenes y con nuevas ideas. Hay una gran descontento con el gobierno central", dijo.