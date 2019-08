Peregrinos finalizan recorrido en honor de san Óscar Romero

Peregrinaje. Cientos de personas recorrieron 154 kilómetros, desde la Catedral de San Salvador hasta la parroquia de Ciudad Barrios, en una caravana que se realizó en honor de san Óscar Arnulfo Romero. La marcha terminó ayer con una misa.

Cientos de peregrinos se unieron a la caravana que recorrió los 154 kilómetros que separan a la capital de Ciudad Barrios, para participar en la misa de acción de gracias que, por tercer año consecutivo, se realiza en honor de san Óscar Arnulfo Romero.

El propósito de la marcha, encabezada por el cardenal Gregorio Rosa Chávez, era pedir por la paz del país, conmemorar el primer aniversario de la canonización del salvadoreño más universal de todos y hacer un llamado para la protección del medio ambiente.

Música. Un grupo de jóvenes recibe con música en Ciudad Barrios a los participantes de la marcha que rindieron homenaje a san Óscar Romero.

"Este es pueblo que monseñor Romero formó, un pueblo que lo está acogiendo como el líder auténtico que busca el camino y que va a adelante y que llegó a dar hasta la vida por este pueblo. Estamos caminando y esto es algo sin precedentes", dijo el cardenal, mientras caminaba hacia la parroquia de Ciudad Barrios.

“Nos motiva esta peregrinación la fe que le tenemos a Monseñor Romero, que fue un hombre que luchó por las injusticias de este pueblo y por las personas que no tenían voz en aquellos tiempos”.



Ricardo Álvarez, peregrino

En el camino de la peregrinación se juntaron feligreses provenientes de todo el país, en torno al mensaje pacificador de san Romero de América, como es llamado por la feligresía que lo venera, con el objetivo común de participar en una ceremonia que fue presidida por Rosa Chávez y concelebrada por obispos y sacerdotes de diferentes diócesis del país.

Doña Marianita Amaya, de 102 años, fue la peregrina de mayor edad que acompañó la caravana, donde viajaba la imagen del primer santo salvadoreño. La adulta mayor contó que con este era su tercer año en el que participó en la caminata, impulsada por la gran fe y la devoción que le profesa a Romero.

"Vengo desde abajo del cantón Llano El Ángel, a esta peregrinación porque san Romero me ha hecho muchos milagros, aunque yo no tenga dinero nunca me falta qué comer", indicó la centenaria ciudadbarrense.

La misa giró en torno del mensaje de paz que pregonaba san Óscar Romero y la petición de unirse a la causa común del cuidado del medio ambiente, como manera de salvar al planeta.

La cuna del santo. Ciudad Barrios, en San Miguel, es visitada por peregrinos que llegan para conocer el municipio que fue la cuna de san Óscar Romero. Ayer recibió a los peregrinos que partieron de la Catedral de San Salvador.