Pereira: Debemos ser parte de las zonas especiales

Miguel Pereira, alcalde de San Miguel, reiteró sus críticas al Gobierno, en especial al Ministerio de Economía (MINEC), por no incluir al municipio que gobierna en el plan de Zona Económica Especial (ZEE) que será desarrollado en 26 municipios de la zona oriental del país.

Pereira dijo no entender los criterios que le plantearon representantes de Economía sobre por qué San Miguel no fue incluido en el plan.

"El argumento es que el proyecto solo venía para los municipios pobres, que no tenían inversión, pero esa visión es extremadamente cortísima para lo que significa la economía del país. Si tomaron en cuenta esos criterios, está bien, pero hay que colocar a la par otros municipios con otra variable. Si a mí me hubiera consultado el Ministerio de Economía, los hubiera asesorado de mejor manera", señaló el funcionario.

El alcalde señaló que el municipio cuenta con las condiciones necesarias para que las empresas puedan instalarse.

"Me parece un error porque ningún inversionista está obligado a invertir en un país, hay que presentarle un abanico de propuestas. Me parece un error de criterio técnico no solo de los técnicos del Ministerio de Economía, sino un error de criterio político bastante desfasado de parte de la ministra de Economía (Luz Estrella Rodríguez). San Miguel es uno de los municipios que más actividad económica tiene en el oriente del país", apuntó.

Agregó: "Se han reducido en un 45 % los homicidios, hay 3,500 jóvenes becados en las universidades que se están preparando en distintas áreas para incluirse en las empresas, hay vías de acceso mejores que otros municipios... No voy a descansar hasta que San Miguel sea incluido".

El alcalde aseguró que ha platicado con todos los diputados de San Miguel, y con otros representantes de la Asamblea Legislativa y del Gobierno para que el municipio migueleño sea incluido en el plan.

El objetivo de la ley de la ZEE es regular la creación, planificación, operación y desarrollo de la zona económica. En el área geográfica que comprende la ZEE podrán ejecutarse los planes de negocios que apruebe el consejo directivo, su máxima autoridad.