Pereira: "No me voy a inscribir en la Secretaría General"

El alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, expresó ayer su negativa a buscar la candidatura a la Secretaría General del FMLN en las próximas elecciones internas que se celebrarán el 15 de junio, luego de que fue mencionado como una de las opciones.

"No me voy a inscribir en la Secretaría General, no voy a correr en esa elección interna. Por lo tanto, les deseo suerte a todos los demás que se van a inscribir y espero que haya un excelente trabajo de renovación de rostros y también de reconceptualización del FMLN y buscar un lenguaje comunicación con las nuevas generaciones", dijo Pereira en el programa de radio "Pencho y Aída".

El alcalde migueleño dijo que el principal motivo para no aspirar a ser el relevo de Medardo González, actual secretario general del partido de izquierda, es el tiempo que debería dedicarle al cargo, lo que también supondría un recorte de tiempo a sus funciones como alcalde. "Casi que tendría que dejar la alcaldía y eso sería defraudar a los que votaron por mí", señaló.

Además indicó que, como parte del partido, al haber opinado sobre los resultados del pasado 3 de febrero se creó el concepto de que tenía un interés por llegar a la dirigencia del FMLN, aunque señaló: "Cuando planteo quiénes habían sido parte de la debacle del FMLN inmediatamente se vincula con que Miguel Pereira tiene interés de participar, pero no es así y lo reitero".

De momento, el único que ha mostrado un posible interés por tomar el cargo de secretario general en el FMLN es el actual vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, justamente a quien Pereira responsabilizó de la derrota sufrida por el partido en las pasadas elecciones presidenciales en las que el partido se ubicó como la tercera preferencia.

"Yo creo que el vicepresidente debería de enfocarse más en sus cosas, convertirse en consultor, en una especie de asesor de la comisión política, de cuidar a los nietos, y toda esa cuestión, y dar un espacio a las nuevas generaciones", expresó Pereira el pasado 27 de febrero.

Ante esas declaraciones, tanto Ortiz como el diputado y miembro de la Comisión Política del partido Jorge Schafik Hándal pidieron "respeto" a Pereira. Incluso, Hándal solicitó al alcalde "que cualquier opinión o crítica que tenga, las ventile dentro de los organismos del partido".