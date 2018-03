Pereira afirma que será la carta del FMLN en 2018

Lee también

El alcalde Miguel Pereira se hizo acompañar ayer del secretario municipal del FMLN en San Miguel, Ebanan Martínez, para desmentir que pretenda abandonar el partido de izquierda y, al mismo tiempo, anunciar que ha recibido el respaldo de los máximos dirigentes del instituto político para correr nuevamente por la jefatura municipal en las elecciones de 2018.Con esta afirmación, Pereira quiso despejar las dudas que él mismo sembró luego de escribir en su cuenta personal de Twitter la siguiente frase: “Los que nunca pudieron ganar la alcaldía son los mismos que ahora que ya se ganó quieren arrebatar lo conquistado. No se vale”.Pereira aceptó que ese mensaje surgió luego de entrar en conflicto con algunos funcionarios departamentales, a quienes acusó de seguir una línea a favor de la oposición y no del gobierno del FMLN.“Quiero decirles que a raíz de esa cuestión (comentario en Twitter), en horas de la tarde (lunes) he sostenido una larga llamada con el secretario general del FMLN, Medardo González, y horas después con la subsecretaria, Norma Guevara. Medardo González me ha ratificado como candidato a alcalde por el FMLN en la ciudad de San Miguel”, dijo.También negó que pretenda abandonar el partido FMLN y ratificó su militancia efemelenista en reiteradas ocasiones, y aseguró que tanto la militancia como la directiva municipal le han dado su apoyo.Ebanan Quintanilla, secretario municipal del FMLN en San Miguel, confirmó lo dicho por Pereira y aseguró que la cúpula del partido y los dirigentes municipales conversaron con el alcalde luego de los comentarios surgidos en las redes sociales. Y tras despejar dudas, decidieron ratificarlo como candidato para las próximas elecciones municipales.Los conflictos de los que hablaron Pereira y Quintanilla habrían sido generados por la tirante relación entre el alcalde y el gobernador político departamental, Ricardo Canales, que han sostenido durante más de dos años. Pereira incluso dijo que ha expresado su disconformidad a las máximas autoridades del Gobierno por la gestión que desarrolla Canales.