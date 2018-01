Pereira borra murales de hermanos Salgado dos meses después de resolución TSE

procedió esta mañana a borrar 14 murales que contenían propaganda del ex alcalde

Wilfredo

Salgado, quien competirá por la comuna en las elecciones de 2018; y de su hermano, el diputado

Numan

Pompilio

Salgado

La Alcaldía de San Miguel, liderada por Miguel Pereira,, que compite por un segundo período como diputado del partido GANA.

Dicha medida fue justificada por el alcalde Pereira, afirmando que se amparó en una resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en noviembre pasado, en la cual se manda borrar los murales que estaban pintados con los colores de GANA y el nombre de Will Salgado.

"Siempre he sido respetuoso de la ley y como alcaldía estamos cumpliendo la resolución del TSE, donde ordena retirar la pinta de campaña adelantada que realizó el partido GANA en el municipio desde octubre", escribió Pereira en su cuenta oficial de Twitter.

Lo que no especifica el jefe edilicio es por qué ese mandato del TSE no se cumplió inmediatamente después que fue emitido el documento, el cual tiene fecha de 16 de noviembre de 2017, y en el cual se ordena borrar los murales de manera inmediata.

"Estamos cumpliendo la resolución del TSE, donde ordena retirar la pinta de campaña adelantada que realizó el partido GANA".

Se buscó la versión del alcalde mediante llamada telefónica y mensaje de texto, pero no respondió.

La reacción de los hermanos Salgado ante la manera de actuar de la comuna migueleña no se hizo esperar, al punto de que el diputado Numan Pompilio Salgado aseguró que interpondría una denuncia en contra de la alcaldía por la destrucción de su propaganda.

"La demanda no es para ganar algo, sino para que paren de borrar mis murales. Es un acto arbitrario por parte del alcalde. Por lo menos que no dañen lo que restan de murales, porque es una inversión la que hay ahí y también pediré que me restituyan los que han borrado", dijo el diputado.

El legislador aseguró que la resolución del TSE de octubre del año pasado solamente incluye los murales donde aparezca el nombre de su hermando Wilfredo Salgado, y no en aquellos que lleven el suyo.

"Es un acto arbitrario por parte del alcalde. Por lo menos que no dañen lo que restan de murales, porque es una inversión la que hay ahí y también pediré que me restituyan los que han borrado".

Agregó que no existe ninguna demanda en su contra ni hay órdenes emitidas por el ente colegiado que justifiquen el daño a su propaganda, por lo cual procederá a denunciar ante la Junta Electoral Departamental para que le restituyan lo dañado.