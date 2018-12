Pereira: construcción de hospital es ilegal

El alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, afirmó que la obra de construcción del Hospital Regional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de San Miguel viola las leyes de construcción, al apropiarse indebidamente de 4 metros de terreno que dan hacia la avenida Roosevelt.

Pereira dijo que la comuna migueleña ha ordenado parar la construcción del muro perimetral del hospital del ISSS, porque la empresa constructora no respetó los planos de la obra y se salieron 4 metros de la línea original que había sido aprobada por la comuna en tres ocasiones diferentes.

"Ha habido una colaboración de parte de nosotros en todo momento y les hemos revalidado los permisos de construcción en tres ocasiones. Entonces, en lo que yo no puedo cederles es que me hagan una cuestión de incumplimiento de la ley. ¿A qué me refiero? A que a ellos se les aprobó un plano y ese mismo plano es el que les hemos estado revalidando, pero en el plano de la construcción ellos se han salido 4 metros, hacia la avenida Roosevelt", dijo.

El alcalde se quejó de la manera prepotente en que los encargados de la obra y los representantes de la empresa constructora han tratado al equipo técnico que ha entregado las órdenes de la comuna de rectificar el trazo, aduciendo que la administración municipal debe ceder los 4 metros que ellos se han tomado porque la comuna y el gobierno central son del mismo partido FMLN.

"La empresa aduce que yo lo debo de dejar así porque somos del mismo partido y somos del mismo gobierno, pero ellos no me pueden pedir a mí que incumplan la ley. Yo cuando juramenté, para alcalde del municipio de San Miguel, manifesté velar por los intereses de los migueleños. Me debo a los migueleños y tengo que defender la ciudad porque para eso me han elegido alcalde", dijo molesto.

Añadió que la comuna llegará hasta las últimas consecuencias para defender el derecho de los migueleños a contar con una carretera con todas las mediciones que amerita la ley de vía correspondientes, aunque esto implique mandar a demoler la construcción que se salga de los permisos que se le han otorgado a la obra. Sobre todo porque se tiene proyectado realizar el mejoramiento del segundo tramo de la avenida Roosevelt, el cual iniciaría justo enfrente del nuevo hospital y finalizaría en la zona del redondel Monseñor Romero o de Los Leones.

Agregó que los representantes de la empresa amenazaron con que harían los arreglos necesarios para que el Ministerio de Obras Públicas emitiera un documento en el cual quedaría prohibido realizar cualquier tipo de inversión estatal, en la avenida Roosevelt, durante un plazo de 25 años.