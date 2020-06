Pereira denuncia que MAG dio paquetes de alimentos a Salgado

Miguel Pereira, alcalde de San Miguel, acusó ayer al exjefe edilicio, Wilfredo Salgado, de estar utilizando la entrega de paquetes de alimentos del gobierno como campaña política. Pereira manifestó que esta semana Salgado ha visitado varias comunidades de San Miguel para entregar las bolsas con víveres, que dijo le han sido facilitadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y criticó que esta dependencia de Estado haya avalado dichas entregas.

"Como es posible que el ministro Pablo Anliker (titular del MAG) le otorga paquetes comprados con fondos públicos a la estructura Salgado para que haga campaña política, que lo explique", añadió.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Pereira, Salgado manifestó que personas de diferentes comunidades del municipio le informaron que no habían recibido ayuda de parte de la comuna migueleña ni del gobierno central, por lo que presentó el informe a las autoridades del MAG y de esa manera fue como le entregaron los paquetes para que él los repartiera. Asegura que con fondos propios, fue a San Salvador a retirar 1,000 paquetes y espera finalizar con la distribución en los próximos días. Entre los sectores donde Salgado entregó el pasado miércoles las bolsas con alimentos están los cantones El Amate y El Niño.

"(El partido) GANA no tiene nada que ver (en la entrega), GANA es el diputado Numan Salgado y él no anda entregando nada. Él (Pereira) no tiene el monopolio para poder ayudar a las comunidades, lo puede hacer cualquier persona", dijo Salgado.

En sus declaraciones, Pereira también hizo referencia a un video que circula en redes sociales donde se observa que de un camión descargan supuestamente los paquetes en la sede de GANA en San Miguel. "Ese video es viejo, el de la sede de GANA", afirmó Salgado.

Asimismo, Pereira señaló que hace más de un mes envió al MAG el acuerdo del concejo plural de la alcaldía, donde aceptaba la entrega de los paquetes, tal como lo pide la ley en este tipo de donaciones; sin embargo, dijo, que hasta la fecha no han recibido la respuesta de parte de la entidad de gobierno, ni los paquetes para entregar. "La entrega de los paquetes solidarios le corresponde a las alcaldías de manera institucional" , apuntó. Salgado ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés por ser candidato a alcalde, cargo que ejerció durante cinco periodos, pero no lo ha confirmado oficialmente.