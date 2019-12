Periférico Claudia Lars: arranca construcción del bypass Sonsonate-Santa Ana ¿por dónde pasará y qué se conoce sobre este?

Este miércoles 18 inició oficialmente la construcción del By Pass que conectará las carreteras que conducen a Sonsonate y Santa Ana, y que promete ser una alternativa para descongestionar el tráfico en el centro de Lourdes (Colón) y agilizar el paso del transporte de mercancías.

La primera piedra fue colocada esta tarde en un evento en el que participaron el director ejecutivo de FOMILENIO II, William Pleités; el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Douglas Johnson; el director residente adjunto de país de MCC, Richard Mora; el presidente Nayib Bukele; y el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera.

Durante el evento, Bukele anunció que el bypass será nombrado “Periférico Claudia Lars”, en honor a la reconocida poetisa salvadoreña, nacida en Armenia, Sonsonate, en 1899.

¿Por dónde pasará y cómo será?

La vía atravesará los municipios de Ciudad Arce, Colón, San Juan Opico y Sacacoyo, todos pertenecientes al departamento de La Libertad.

Tendrá una extensión de 10.08 kilómetros y constará de dos carriles de 3.65 metros cada uno, es decir, uno por sentido. Además, se construirán hombros de 2.50 metros con un carril para bicicletas.

Además, habrá dos rotondas o redondeles. Uno estará en la intersección del desvío de Opico y medirá 210 metros de diámetro, y el otro se construirá en el desvío hacia Sacacoyo, en la carretera a Sonsonate.

De los más de 10 kilómetros de la carretera, menos de un tercio está ya abierto y este tramo se encuentra al medio de donde pasará la vía, por lo que debe abrirse camino en 3.68 kilómetros al inicio y 3.36 kilómetros al final.

Trazo del periférico Claudia Lars o bypass Sonsonate-Santa Ana

Uno de los tramos de apertura iniciará en el kilómetro 28.5 de la carretera Panamericana (que viene de Santa Ana), a un costado del Regimiento de Caballería, hasta entroncar con la calle a Sitio del Niño, donde continuará por un tramo ya existente pasando por la Asociación de Regantes de Zapotitán (AREZA), cerca del campo de prácticas de la Universidad Alberto Masferrer (USAM) y la calle a Zapotitán; luego iniciará el otro tramo de apertura que atravesará terrenos, de los que ya se adquirió derechos de vía, para salir frente al desvío de Sacacoyo en la carretera a Sonsonate, cerca del balneario Casa Blanca.

Incluye mejorar los puentes Flor Amarilla, Paso Los Patos, Río Colón y Río Talnique.

¿Cuánto costará?

La licitación del proyecto fue lanzada en octubre y cuatro empresas presentaron sus ofertas.

El proyecto fue finalmente adjudicado a UDP Cartellone Corten, quien hizo una oferta de $30.1 millones para construir el bypass.

Las ofertas del resto de constructoras como William y Molina, UDP Calzada Coyatoc y ECON fueron de $30.7, $30.5 y $38.9 millones, respectivamente. La de UDP Cartellone Corten fue la más barata.

FOMILENIO dijo que los treinta millones de dólares cubren los costos de estudios, diseño, supervisión, compra de terrenos y construcción.

¿Cómo se financia y quién lo desarrolla?

Se trata de un proyecto financiado por el Fondo del Milenio (FOMILENIO II), un programa del gobierno de Estados Unidos que funciona con donativos a través de la Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) y una contrapartida del gobierno salvadoreño.

Tras solicitar al Ministerio de Obras Públicas información relativa al proyecto, la institución aclaró que el Gobierno no está a cargo del mismo. “Todas las etapas del proyecto (preinversión, licitación, contratación y ejecución) están a cargo de FOMILENIO II (…) el MOP a través de la DIPIL (Dirección Implementadora de Proyectos de Infraestructura Logística) desarrolla únicamente el rol de apoyo técnico”, indicó.

El proyecto tiene la característica de ejecutarse bajo el modelo “API” de FOMILENIO II.

“Mil salvadoreños verán nuevas oportunidades de trabajo digno y podrán sostener a sus familias gracias a esta colaboración”, dijo el embajador estadounidense este miércoles.

¿En qué consiste el API?

FOMILENIO II puso a disposición de inversionistas nacionales o extranjeros un fondo que se puede invertir en obras públicas que hagan más competitivas o rentables a las empresas.

Por cada dólar que los privados ponen para una inversión nueva o la ampliación de las empresas en una zona del país, FOMILENIO II puede invertir igual cantidad en inversión pública ligada a generar la rentabilidad y que genere beneficios a la sociedad. Dicho modelo se llama “Apuesta por InversionES (API)”.

Para la construcción del bypass, FOMILENIO II firmó varios “acuerdos de inversión” con empresas de la zona que se verán beneficiadas con el proyecto y que se comprometieron a invertir en total $34.2 millones en cada uno de sus respectivos sectores. Entre estas se mencionan Confecciones del Valle S. A. de C. V, Exportsalva Free Zone S. A. de C. V., Indufoam S. A. de C. V., Livsmart Américas S. A. de C. V. y Textiles San Andrés S. A. de C. V.

¿Cuál es el beneficio esperado del bypass?

La nueva ruta permitiría que el transporte de carga de las zonas industriales de San Andrés, Plan de la Laguna, Merliot, American Park y Exportsalva tengan un paso más ágil.

Así, los vehículos que van desde Sonsonate hacia Santa Ana podrían utilizarla sin pasar por Lourdes, al igual que los que de la carretera de Quezaltepeque o de Santa Ana se dirigen hacia Sonsonate.

La construcción del bypass significará un ahorro estimado de $21.6 millones en 2040 en costos generales de viaje, tanto para vehículos livianos como de carga, estima FOMILENIO.

Se prevé que la población beneficiaria directa para el próximo año, cuando la obra sea terminada, será de 4,474 personas y que crecerá a $7,765 para el 2040.