Periodista de revista digital denuncia robo y actos de intimidación: “Encontré mi cuarto todo revuelto”  

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, IDHUCA, informó este miércoles 8 de julio que presentó ante la Fiscalía General de la República un aviso penal por la comisión de un delito en contra de la periodista Julia Gavarrete, de la revista digital de periodismo independiente Gato Encerrado.

Mediante una conferencia de prensa, acuerpada por autoridades de la UCA, la periodista explicó que el jueves 2 de julio acudió a un convocatoria de prensa a Casa Presidencial, donde permaneció por tres horas. Cuando volvió a su hogar, encontró que la puerta de su habitación estaba abierta y todas sus pertenencias estaban revueltas. Los atacantes, detalló, no sustrajeron nada de valor, excepto su computadora portátil, que había dejado en el comedor. De la habitación, dijo, solo se llevaron algunas pertenencias sin valor, como bisutería.

“El hecho ocurrido podría interpretarse como un posible acto de amedrentamiento o intimidación vinculado a su labor periodística”, dijo Manuel Escalante, asesor de dirección del Instituto.

“Podría parecer un robo a simple vista de una sustracción de equipo de trabajo, pero no me gustaría minimizarlo ni que quede como algo simple, sobre todo por la labor última que he venido realizando en la revista”, dijo Gavarrete, por lo que aseguró que, ese mismo jueves, denunció el robo al 911 de la Policía Nacional Civil. Posteriormente acudió la UCA para que le apoyaran con la situación, así como a algunas organizaciones internacionales. “Los busqué para que me asesoraran con el manejo que tenía que darle a esto, con respecto a mi seguridad y también cómo tenía que ver esto, si tenía que verlo como algo simple o tenía que prestarle atención”, dijo.

Gavarrete, desde su labor periodística, ha dado seguimiento a algunos temas sobre la gestión gubernamental, entre ellos los que apuntan a posibles casos de corrupción en el manejo de la pandemia, detalló por su parte Arnau Baulenas, coordinador jurídico del IDHUCA.

Algunas de las publicaciones recientes de la periodista son ‘El desorden bien organizado de Salud en el manejo confuso de las pruebas de pacientes’ (8 de mayo); ‘Los cargos ad honorem que el gobierno de Bukele se niega transparentar’ (22 de mayo); ‘El gran desafío es impedir que El Salvador se convierta en una dictadura más en Latinoamérica’ (17 de junio), entre otros.

“Para mí no es una casualidad lo que ha pasado, para mí no se puede considerar un hecho aislado de delincuencia… Parecía que el objetivo claro (del robo) era la computadora”, valoró Baulenas.

Baulenas confirmó que el caso ya es del conocimiento de la Fiscalía. “En la democracia, uno de los elementos fundamentales es la labor periodística; el ejercicio pleno sin limitaciones, sin coacciones de la libertad de información”, expresó, al tiempo que dijo que esperan el fiscal Raúl Melara atienda el caso de una forma rápida, de eficiente y dándole la notoriedad e importancia que requiere.

La Asociación Nacional de Periodistas de El Salvador (APES) se solidarizó con la periodista y pidió a la FGR la pronta investigación del caso.

APES ha registrado 63 vulneraciones desde Órgano Ejecutivo durante el primer año de gestión Bukele, expresó Angélica Cárcamo, de la gremial de periodistas.

Baulenas también expresó que la gestión de Nayib Bukele se ha caracterizado por un acoso constante hacia los medios que no están en línea favorable con el Ejecutivo.