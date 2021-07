Periodista denuncia bofetada de subinspector de PNC estando a "un metro de un precipicio", en recuperación de cadáver de estudiante

El subinspector Martínez Velásquez golpeó al periodista Jorge Beltrán Luna mientras este último trabajaba en la cobertura de la recuperación del cadáver de un estudiante asesinado en Apopa el martes por pandilleros, denunció el agredido en Twitter.

"Hoy he sido agredido con una bofetada por el subinspector Martínez Velásquez", es parte de lo que se escucha denunciar a Beltrán en un video difundido en su perfil en el que se ve cuando el policía se avalanza violentamente y le pide marcharse del lugar. Tras golpearlo, el subinspector también lo amenazó con que tendría consecuencias ante un juez y la Fiscalía. Tanto el titular de la Corte como el de la Fiscalía han sido nombrados por el oficialismo.

Hoy fui agredido físicamente con una bofetada por el subinspector Martínez Velásquez, de la @PNCSV, mientras cubría la recuperación del cadáver del estudiante asesinado en Apopa.@sip_oficial @apeselsalvador @RELE_CIDH pic.twitter.com/oDIbyfaa95 — Jorge Beltrán Luna (@Jbeltranluna_) July 7, 2021

"Yo bajé con comandos de salvamento, en ese momento ahi no habia ninguna cinta amarilla ni nada. Bajamos con vecinos del lugar que fueron a enseñar por dónde era mejor que bajaran al río, entonces me quedé para hacer imágenes del rescate. Ahí no habia policías, no había nada, solamente estaban los rescatistas", contó Beltrán momentos después a LA PRENSA GRÁFICA.

"Llegó este señor y me dijo que me saliera porque estaba interfiriendo. Yo le dije '¿en qué estoy interfiriendo? los rescatistas están como a 20 metros de distancia'. Cuando le dije que no me iba a salir porque no estaba cometiendo ningún delito me dio una bofetada", relató.

Recordó que durante la agresión el se encontraba "a un metro del precipicio y estaba solamente con un arbolito de por medio".

"Ya pensando con cabeza fría, hubiese sido fatal si yo hubiese querido esquivar la bofetada, porque tal vez me hubieran disparado", agrega.

La agresión contra la prensa de parte de un miembro de la Policía ocurre un día después de que agentes del Gobierno llegaron hasta la vivienda del periodista Daniel Lizárraga para expulsarlo de El Salvador.