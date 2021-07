Periodista pone denuncias ante PDDH y FGR por abuso policial

Jorge Beltrán Luna, periodista de El Diario de Hoy (EDH) presentó ayer una denuncia ante la Procuraduría y la Fiscalía en contra de un miembro de la Policía Nacional Civil (PNC) por haberlo atacado físicamente durante una cobertura periodística.

La primera denuncia la presentó ante el Departamento de Derechos Políticos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Ante esta institución, la víctima detalló la agresión que sufrió por parte de un miembro policial e identificó al atacante como el subinspector Raúl Martínez Velásquez.

Jorge Beltrán Luna había llegado a realizar cobertura sobre el descubrimiento de un cuerpo de un joven en el río Tomayate ubicado en la Ciudad Obrera del Municipio de Apopa, San Salvador. El fallecido había sido privado de libertad por parte de pandilleros un día antes y luego fue encontrado asesinado.

En las declaraciones que brindó a la Procuraduría, Beltrán describió cómo había sucedido los hechos, detallando que cuando llegó al río Tomayate el oficial le insistió en que saliera de la zona porque la "contaminaría", pero él aseguró que no era así ya que los Comandos de Salvamento habían elegido un lugar para recuperar el cadáver y que la escena era en el cauce del río, la cual ya había sido procesada.

El momento de la agresión fue cuando el subinspector ordenó a Beltrán a salir del lugar y él no quiso, al ver esta resistencia, el policía lo atacó.

"Entonces cuando (el policía) me dijo que me saliera, le dije que no me iba a salir fue ahí cuando me soltó la bofetada, yo no pude esquivar porque me tomó por sorpresa y jamás esperé que un agente de seguridad hiciera eso", denunció.

Luego de la denuncia ante la PDDH, el periodista presentó otra denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Martínez Velásquez por los delitos de agresión y coacción al ejercicio periodístico.

En esta instancia, el periodista dijo que la conducta realizada por el servidor público no era la correcta. "No se pueden tolerar este tipo de situaciones, no se justifica ninguna agresión de parte de un agente de seguridad hacia ninguna persona. Esto es reprochable, ningún agente de autoridad tiene derecho a golpear a ninguna persona. Ellos no son la ley, son auxiliares del órgano de justicia", expuso.

El periodista explicó que si el oficial consideró que él había cometido un delito, tuvo que haberlo esposado o levantarle un acta, pero nunca debió agredirlo.

INVESTIGACIÓN Y APOYO

Sobre este incidente, el fiscal general Rodolfo Delgado manifestó que analizará los hechos, ya que no peude basarse en lo que se vio en redes sociales.

Además, dijo que la Fiscalía es una institución objetiva y que "está al servicio de la población sin importar la calidad o el empleo que tenga una persona".

La diputada Dina Argueta mostró su preocupación y denunció que "si esto sucede a periodistas que tienen como función hacer su trabajo de manera independiente e imparcial, qué no puede suceder con la población que se ve menos protegida y más invisibilizada".

Mientras que el diputado Guillermo Gallegos, del partido GANA, usó su cuenta en Twitter para calificar al el subinspector Raúl Martínez Velásquez como un "héroe", en claro apoyo a la agresión que el policía hizo contra el periodista.

La Mesa de Protección a Periodistas también mostró su apoyo a Jorge Beltrán Luna en una conferencia, ayer.