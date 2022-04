Periodistas de LPG nominados al Premio Excelencia Periodística de la SIP

El especial colaborativo "¿A dónde va mi pensión?" es uno de los cinco trabajos finalistas del Concurso Excelencia Periodística 2022, convocado por la Sociedad Internacional de Prensa (SIP). Esta es una investigación sobre uso de fondos en los países de Latinoamérica con sistema de capitalización individual. El trabajo multimedia incluye una base de datos de los sistemas de pensiones de los países de los que se trabajó la investigación, una calculadora de pensiones, un reportaje regional, un reportaje por país e historias individuales. Este es un esfuerzo de 13 medios de comunicación, entre ellos El Economista de LA PRENSA GRÁFICA.

"Los ahorros de los trabajadores salvadoreños se han utilizado por años en inversiones que no dejan ni por cerca ganancias suficientes para tener una vejez digna", dice la introducción al texto publicado por El Economista en junio de 2021, en el marco de esta investigación.

Este proyecto fue impulsado por las periodistas Lilia Saúl, de México, y Luisa García, de Perú, que concursaron por fondos del Pulitzer Center on Crisis Reporting y el Instituto de Prensa y Sociedad, para lograr una alianza de periodistas y medios regional, explicó Alfredo Hernández, Gerente Editorial de El Economista.

En la categoría Opinión, el artículo "El Salvador: democracia en peligro", de Glenda Girón, editora de investigaciones, fue seleccionado finalista. Este texto publicado en CONNECTAS, la Plataforma Periodísticas para las Américas, relata lo que sucedió el 1 de mayo, cuando la Asamblea Legislativa, afín al Ejecutivo, desmanteló la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y sustituyó, además, al entonces fiscal General de la República, Raúl Melara. Este ha sido el mayor golpe a la independencia de poderes en la historia reciente de El Salvador.

Para Girón, tejer este texto sobre “la noche en que comenzamos a perderlo todo” significó escribir desde la tribulación y el miedo por los seres queridos.

“Esto no es solo una foto de la estocada final que vino a dar Bukele. Es un repaso por el prolongado estado de injusticias que hundió a gran parte de la población en la ignorancia. Aquí nunca hemos sabido qué es vivir en bienestar y equidad. Y no se valora lo que no se conoce ni se cuida lo que no se valora”, dijo la autora acerca del artículo nominado.

Los trabajos finalistas, informó la SIP, se seleccionaron de entre más de mil postulaciones de medios de comunicación de Norteamérica, América Latina, el Caribe y España, que compitieron en cada una de las 14 categorías del certamen.

De El Salvador también fue tomada en cuenta como finalista en la categoría Periodismo en Profundidad la serie de reportajes “Catedral” de los periodistas Gabriela Cáceres, Óscar Martínez, Efren Lemus y Carlos Martínez, del periódico digital El Faro, que reveló irregularidades del Gobierno salvadoreño, así como el desmantelamiento de una investigación fiscal contra funcionarios que habrían pactado con pandilleros la disminución de homicidios a cambios de beneficios carcelarios.

El jurado que elegirá a los ganadores de los premios y las menciones honoríficas está integrado por miembros de la Comisión de Premios de la Sociedad Interamericana de Prensa. Los trabajos ganadores se darán a conocer en agosto y la ceremonia de premiación se llevará a cabo del 27 al 30 de octubre en Madrid, España.