Periodistas denuncian en Asamblea Legislativa acoso sistemático en contra de la prensa

Tres periodistas rindieron declaración en la Comisión Especial que investiga el acoso a periodistas y el uso de recursos públicos en contra de opositores sobre los actos de acoso recibido en redes sociales y otros medios.

Los periodistas Mariana Belloso, de LA PRENSA GRÁFICA; así como Carlos Dada y Carlos Martínez de El Faro dieron sus valoraciones sobre algunos ataques dirigidos desde cuentas de funcionarios o simpatizantes del Gobierno.

“Estamos asistiendo al desmantelamiento del Estado de Derecho a una velocidad pasmosa”, mencionó Dada en reiteradas ocasiones a los miembros de la comisión asegurando que desde instancias gubernamentales se ha atacado.

Belloso fue de las primeras periodistas sufrió acoso luego que el presidente publicara un tuit criticando una publicación de ella.

La periodista mencionó directamente a Walter Araujo, candidato a diputado por Nuevas Ideas, y a Silvio Aquino como algunos de los principales impulsadores de los ataques que sufrió en redes sociales por parte de diversas cuentas afines al Gobierno.

Además señaló que el Gobierno no da respuesta a solicitudes de entrevistas , algo a lo que también hizo alusión Dada.

“Las únicas veces que he tenido entrevistas con funcionarios es en la radio, otro trabajo que tengo, pero no les hago las preguntas con profundidad que se requiere para el periódico. Además me sacaron del grupo de Whatsapp de Presidencia”, dijo.