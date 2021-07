Periodistas se unen para dar ayuda a familia

Periodistas del departamento de La Unión donaron víveres a Karla Patricia Reyes Bonilla, una viuda, residente de Conchagua, La Unión, que solicitó ayuda a través de los medios de comunicación para una de sus hijas que tiene un padecimiento en el corazón. "Visitamos esta familia para dar a conocer su caso a la población, vimos de primera mano la necesidad que tienen y nos organizarnos con los colegas, y logramos recolectar una cantidad de dinero y venimos a dejarles una pequeña contribución alimenticia", dijo la periodista Kenesy Velázquez.

Los periodistas afirmaron que más allá de realizar una labor periodística está la labor social que como comunicadores se debe tener.

"Me sentí muy conmovida con la historia de esta familia en particular, ya que ellos no tienen un padre y la niña Abigail está muy delicada de salud", mencionó Velázquez.