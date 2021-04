Perita relaciona a la CIA con encubrimiento de batallón Atlacatl

La perita Terry Karl, fue clara en asegurar que el viceministro de Defensa de ese tiempo, Nicolás Carranza, trabajaba para la Central Intelligence Agency (CIA, por sus siglas en inglés). Esto se comprobó en otro tribunal en una investigación del Congreso de los Estados Unidos.

"Hubo un oficial, el viceministro de Defensa, que ahora está muerto, Nicolás Carranza. Hubo una investigación bien seria del congreso y resultó que él recibió creo, un monto bastante alto de dinero para trabajar con la CIA", aseguró la perita Karl.

Además, dijo que la CIA estaba al tanto de lo que ocurría en El Salvador, pero que no tenía un rol en la planificación u organización en lo que ocurrió en El Mozote. Lo que aseguró es que "sí hubo encubrimiento por parte de la institución, creo yo, pero no me van a decir eso en la agencia", afirmó.

También aclaró que un elemento importante es que los manuales de la CIA tiene la misma descripción del enemigo interno que tuvo las Fuerzas Armadas de El Salvador.

Esta información la obtuvo ella de entrevista que realizó a mercenarios que vinieron al país en los años 1980 y 1981, después de la administración del presidente estadounidense JimmyCarter.

Dijo que ellos le hablaron del conocimiento de la CIA de su actuación, bajo la mesa. Operaciones que la perita llamó "operaciones negras".

La única información que pudo obtener del trabajo de ellos es que el miembro de la CIA estaba en Osicala, del cual no conoció mayor información. En otro de sus informes habla sobre mercenarios que en Morazán entregaron a una persona capturada. Aclaró que esto no fue durante la masacre de El Mozote.

Dijo que este agente estuvo recibiendo información de alguien de las Fuerzas Armadas y que esta información la enviaba a Washington.