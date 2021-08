Peritaje en caso Saqueo Público quedó incompleto

El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador declaró improcedente la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para que el peritaje financiero fuera concluido en tiempo adicional, en el caso donde está siendo procesado el expresidente de la República Mauricio Funes y 30 imputados más.

Uno de los motivos por los cuales el juez declaró no ha lugar la petición del Ministerio Público fue porque la jueza del Séptimo de Instrucción, que anteriormente llevaba este caso, ordenó a Fiscalía que los peritos justificaran los puntos no concluidos.

"Los agentes fiscales pidieron prevenir a los peritos, a efecto que concluyeran seis puntos de pericia relacionados con Carlos Mauricio Funes Cartagena, Vanda Guiomar Pignato, Carlos Mauricio Funes Velasco y Pablo Gómez; expresando que, al no darle cumplimiento en su totalidad a la orden judicial debían los peritos concluir; la orden fue justificar los puntos no concluidos y no que concluyeran sobre aquellos puntos de pericia marginados como no concluidos", detalla en la resolución el Juzgado Octavo de Instrucción.

Por su parte, Fiscalía asegura que el proceso contra los imputados "está debidamente fundamentado y muy robustecido con los elementos de prueba". Además, consideran que los resultados de los peritajes incorporados al proceso demuestran la participación delictiva de los 31 imputados.

Uno de los puntos de pericia que no pudo ser concluido con respecto al expresidente Funes está relacionado al total de pagos, transferencias, traslados, depósitos y retiros en los productos financieros identificados por mes y por año, entre el periodo del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2016.

Abogados defensores sostienen que esa resolución debilita la acusación fiscal. "Ponderamos esa resolución emitida por el juzgado como una aplicación correcta y sensata de la ley; así como representa un duro revés para la fiscalía en el sentido que se quería obligar al juez para que de forma ilegal le permitiera reabrir y ampliar un peritaje que ya estaba cerrado", aseguró Pedro Cruz, defensor de la exprimera dama de la República Vanda Pignato.

Añadió que con este trámite queda cerrado el peritaje financiero, del cual "ha salido bien librada la señora Vanga Pignato". Asegura además que si todo se maneja de conformidad a la ley deberían tener una resolución favorable en la audiencia.

Cruz afirma que si el peritaje está incompleto habría duda con las declaraciones de los testigos que ha propuesto Fiscalía. "(Los testigos) se expondrán a cometer el delito de falso testimonio ya que sus supuestas afirmaciones no tendrán el respaldo de ningún peritaje", señaló.