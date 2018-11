Perito de la PNC mintió sobre dificultades para sacar información de computadora del exfiscal Martínez

Hoy se reinstaló la audiencia preliminar en contra del ex fiscal general Luis Antonio Martínez; el ex fiscal Julio Arriaza y los abogados Luis Ernesto Peña y Héctor Francisco Grimaldi, acusados de fraude procesal y falsedad ideológica.

La audiencia, que inició el pasado viernes 26 de octubre, había sido suspendida desde el 1 de noviembre, cuando el juez octavo de Instrucción dio los días 2, 3 y 4, para que la Fiscalía General de la República (FGR) realizara un peritaje para extraer información de dispositivos electrónicos de los acusados.

Esto, luego que dos días antes el perito de la Policía Nacional Civil (PNC) alegara que era imposible extraer la información de los dispositivos –como la computadora del ex fiscal general, por ejemplo- porque lanzaban una alerta de virus.

La Fiscalía realizó el peritaje y presentó hoy un informe. La perito de la Fiscalía sí pudo extraer información de la computadora de Martínez y con esto quedó en evidencia la declaración del perito de la PNC. Por otra parte, del dispositivo de Grimaldi no se extrajo información porque se necesitaba más tiempo, dijo la Fiscalía.

“El juez ha tomado medidas. Le ha dicho a la Fiscalía que abra una investigación contra el perito, porque las afirmaciones por las que él dijo que no se podía acceder a la información resulta que son falsas”, dijo Bertha Deleón, querellante del caso.

“La perito de la Fiscalía ha manifestado que no encontró virus en los dispositivos y que tampoco estaban los problemas que él (perito de la PNC) manifestó… Se ha establecido que lo que él manifestó como impedimento para no acceder al peritaje no es así, no es cierto… La Fiscalía será la que va a hacer la investigación y ver los motivos por los cuales ha mentido”, subrayó Deleón.

Durante la mañana se presentaron todos los alegatos iniciales de las partes, y en la tarde estaba previsto que continuaran con las réplicas. Se prevé que la audiencia preliminar podría terminar mañana jueves.

Los cuatro imputados en el caso están acusados de formar parte de una red de corrupción judicial al servicio del empresario Enrique Rais, quien ordenó fabricar pruebas contra Claudia María Herrera Díaz, esposa de Mario Calderón, un exsocio de Rais con quien tuvo desacuerdos.