Perito no extrajo a tiempo pruebas en caso Rais-Martínez

La Fiscalía General de la República (FGR) perdió una batalla contra el tiempo. El juez Octavo de Instrucción de San Salvador dio como plazo hasta ayer para incorporar los elementos probatorios extraídos de los dispositivos electrónicos de los cuatro implicados en el caso del ex fiscal general Luis Martínez y una supuesta red de corrupción con Enrique Rais, pero al final no lo logró.

El fiscal del caso explicó que no presentaron dichas pruebas ante el juez porque el perito no pudo extraer el material de los dispositivos y, por tanto, no se incluirán en un posible juicio. La FGR admitió que no incorporar esos elementos resta al proceso.

El juez dictaminó que la extracción del material debía hacerse en la sala del centro judicial, pero no es "factible" trasladar el equipo necesario para realizarlo, según el fiscal. El juzgador no permitió que los dispositivos fueran llevados a la sede de la FGR para hacer la extracción, agregó.

Los aparatos que no pudieron ser intervenidos son tres: un CPU, una computadora laptop y una tableta, según la abogada querellante Bertha María de León.

"No tenían el equipo necesario para llevar a cabo la pericia, por lo tanto fue dejada sin efecto", explicó la abogada.

Sin embargo, tanto la fiscalía como la querella coincidieron en que tienen suficientes elementos para comprobar los delitos contra los imputados. "Obviamente toda información que no se logre conseguir es desfavorable; no obstante, tenemos suficiente material probatorio", dijo un representante fiscal.

La abogada De León afirmó que si al final el contenido se extrae de los dispositivos, podría usarse como prueba en el juicio contra los otros involucrados que actualmente están prófugos de la justicia, entre los que destaca el empresario Enrique Rais.

Los cuatro procesados en esta audiencia preliminar son el ex fiscal general Luis Antonio Martínez; el exfiscal Julio Arriaza y los abogados Luis Ernesto Peña y Héctor Francisco Grimaldi, todos acusados de fraude procesal y falsedad ideológica.

Según los acusadores, los cuatro fabricaron pruebas contra Claudia María Herrera Díaz, esposa de Mario Calderón, un exsocio del empresario prófugo Enrique Rais, con quien tiene desacuerdos.

Durante la jornada de ayer, la fiscalía expuso todas sus pruebas documentales (memorandos, expedientes, entre otros). La audiencia se reanudará hoy por la mañana con la continuación de la versión de la querella sobre los hechos, que coincide en la mayoría de puntos con la fiscalía, según dijo De León.