Peritos dejaron evidencia de estrategia en El Mozote

Entre el 26 y el 30 de abril se realizaron una serie de audiencias sobre informes periciales ante el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, para esclarecer y deducir responsabilidades de lo sucedido en la masacre de El Mozote, en diciembre del año 1981.

La primera en presentar su informe pericial fue la estadounidense Terry Lynn Karl, experta en los principales casos de derechos humanos y juicios por crímenes de guerra en Estados Unidos.

Entre la evidencia que mostró estuvo la declaración del militar estadounidense Lawrance Bailey, que estuvo durante la guerra civil salvadoreña. Karl habló sobre la estrategia que utilizaba el ejército para eliminar al enemigo.

"Atacar a los civiles es el plan del juego. Mata a los simpatizantes y ganas la guerra Los asesinatos no son un asunto periférico que debe limpiarse mientras la guerra continúa, si no más bien la estrategia esencial", dijo la perita Karl, que no podía creer lo que estaba escuchando.

Karl reveló en su informe que durante la masacre de El Mozote, el coronel Domingo Monterrosa, señalado como comandante del operativo, estuvo asesorado por un militar estadounidense de nombre Allan Bruce Hazelwood.

También concluyó que los altos mandos del Ejército salvadoreño durante la guerra civil tuvieron participación directa en la masacre de El Mozote, según sus informes periciales.

"Movilizar 4,000 tropas no lo puede hacer una persona y según la información hubo participación del alto mando", dijo la experta. Al mismo tiempo determinó que desde coroneles hasta subtenientes movilizaron a sus tropas y dieron directamente las órdenes de matar a civiles.

En la lista de los responsables directos destacó cinco nombres: el ministro de Defensa, José Guillermo García; el comandante del Ejército, Rafael Flores Lima; el comandante de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo; el coronel Domingo Monterrosa y el mayor Cáceres Cabrera.

También afirmó que la masacre de El Mozote era el blanco principal del ejército. "El ejército recibió la orden de tomar la iniciativa y planificar la primera operación de envergadura hasta este momento de la guerra en el norte de Morazán", dictó la perita.

Karl finalizó su aporte al caso con la frase "no hay un honor militar en matar niños", refiriéndose a que los responsables del hecho también mataron a menores de edad en 1981.

La perita Terry Karl fue clara en asegurar que el viceministro de Defensa de ese tiempo, Nicolás Carranza, trabajaba para la Central Intelligence Agency (CIA, por sus siglas en inglés). Esto se comprobó en otro tribunal en una investigación del Congreso de los Estados Unidos.

Al finalizar la semana, el ex militar peruano Clever Alberto Pino Benamú realizó la presentación de su informe pericial referente al caso de la masacre El Mozote y lugares aledaños.

En la información que brindó manifestó que toda estrategia militar es planificada por el alto mando de cada país, por lo que el Batallón Atlacatl no actuó de forma independiente en diciembre de 1981.

Pino aclaró que los responsables de ejecutar la masacre de El Mozote fueron el Batallón Atlacatl, el Destacamento Militar Número Cuatro, la Tercera Brigada de Infantería, elementos del Centro de Instrucción de Comandos y la Fuerza Aérea Salvadoreña.