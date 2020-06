Peritos revisarán archivos militares

El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, juramentó este viernes a los peritos especialistas en archivística que participarán en las inspecciones judiciales en diferentes unidades militares de El Salvador, las que han sido autorizadas por el juez que tiene a cargo el proceso en contra de un grupo de militares procesados por la masacre El Mozote y lugares aledaños.

La parte acusadora particular representada por la organización no gubernamental Cristosal, ofreció a los peritos salvadoreños Fernando Rafael Díaz Alejandro y Jorge Alberto Juárez Ávila; y también a la guatemalteca Velia Elisa Muralles Bautista, pero esta última no pudo ser juramentada en razón de que la defensa de los militares presentó un recurso de revocatoria contra la juramentación en forma virtual, debido a que la especialista no pudo asistir a la diligencia.

Los peritos archivistas serán los responsables de la búsqueda de todos los documentos que interesen en el proceso judicial, pues hay información que no ha sido remitida al tribunal, pero las partes acusadoras tienen indicios de que esa documentación existe materialmente en los archivos militares y no ha sido proporcionada. "Hay documentación que se ha solicitado al Ministerio de la Defensa Nacional, alguna de ella ha sido remitida al tribunal de forma incompleta, la cuál debe ser corroborada con la que materialmente existe en esos archivos militares, y también la búsqueda e identificación de documentación que se ha declarado como inexistente", expresó durante la audiencia, el juez Jorge Guzmán Urquilla.