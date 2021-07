Permisos sanitarios de construcciones en el limbo tras reformas de ley

Seis artículos del Código de Salud fueron derogados a petición de la Presidencia de la República. En ellos estaba desglosado lo relacionado a la obtención de permisos sanitarios para nuevas construcciones o modificaciones de las ya existentes y la sanción para quien no contara con estas autorizaciones.

Aprobar las reformas al Código de Salud fue la última decisión que tomaron los diputados oficialistas en la sesión plenaria del martes 6 de julio. Ocurrió a las 5:12 de la tarde, cuando con 64 votos a favor los cambios quedaron aprobados.

De acuerdo con el razonamiento hecho por los diputados de la comisión de salud, el surgimiento de nuevas poblaciones y situaciones similares quedaron regulados en leyes tales como la de Medio Ambiente y la de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los municipios aledaños.

"No obstante en la actualidad tales competencias aún se encuentran atribuidas al sector salud en el capítulo relativo a la ‘urbanización’ siendo evidente que dicha atribución del Ministerio de Salud no versa sobre el interés de la salud pública sino sobre elementos categorizados en legislación pertinente a construcción o permisos de autorización de planos relativos a la vivienda y el urbanismos, atribución que fue transferida a otras instituciones públicas sin derogar en su momento la sección trece del Código de Salud, relativo a la urbanización, y que produce una duplicidad y sobre legislación que permiten la confusión de competencias entre las instituciones", se lee en el argumento planteado en el dictamen de la comisión de salud.

Pero, el artículo 47 de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los municipios aledaños es explícito en establecer que el Ministerio de Salud, el de Economía, el de Obras Públicas, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano "y las instituciones encargadas de proveer los servicios públicos, deberán establecer requisitos y normas técnicas generales que deberán cumplir las parcelaciones y construcciones en sus áreas específicas".

Para el caso de permisos sanitarios, en el Código de Salud estaba regulado pero fueron los artículos derogados. Los apartados que eliminaron los diputados son el 96, 97, 98, 101, 102 y el numeral 25 del 285.

Los artículos eran complementarios entre sí. Por ejemplo, el 96 catalogaba como "indispensable" una autorización escrita del ministerio de Salud para la creación de nuevas poblaciones o ampliación de estas "e iniciar una urbanización y apertura de nuevas calles". En el artículo 97 estaba definido que para la construcción total o parcial de cualquier edificación pública o privada en lugares ya urbanizados o sub-urbanos, el ministerio de Salud debía autorizar el plano del proyecto y que esta licencia es "indispensable" para ejecutar la obra.

El artículo 285 hace referencia a las infracciones menos graves contra la salud. La Asamblea decidió derogar el numeral 25 que literalmente dice: "No obtener la autorización del Ministerio para la construcción, instalación y funcionamiento a que se refiere el artículo 97 (del Código)". Es decir que con la reforma ya no será una infracción el no contar con permiso de Salud para construir una edificación pública o privada.

La decisión que tomaron los diputados del bloque afín al Gobierno, conformado por Nuevas Ideas, PDC, PCN y GANA, fue criticada por el partido Nuestro Tiempo y por otros expertos en temas sanitarios.

"Si derogamos estos artículos no se tendrían la certeza de quién será el ente encargado de los permisos sanitarios ya que el ministerio de Salud tiene esta potestad por Constitución y también quedarían sin efecto los requisitos del Reglamento Sanitario de Edificaciones, entonces se crea un vacío legal y una inseguridad jurídica", dijo el diputado Johny Wright Sol.

El diputado de la oposición también consideró que al derogar esos artículos del Código de Salud queda en el limbo la vigilancia del ministerio de Salud en cuanto a las condiciones higiénicas en las edificaciones públicas y privadas. "Los permisos sanitarios no son barreras burocráticas, son normas que constituyen un buen público emanadas de la Constitución. No se puede sacrificar la salud de los ciudadanos por la celeridad de los procesos", añadió.

En tanto, el exviceministro de Salud Eduardo Espinoza sostuvo que la decisión de la Asamblea de derogar estos artículos del Código de Salud quita legítima responsabilidades al MINSAL y genera vacíos en cuanto a los permisos sanitarios.

"La derogación de los artículos, sin haber sido trasladadas esas responsabilidades a instancias que velen por el derecho a la salud, genera un vacío de ley. Y aún cuando se intente, va a ser difícil que lo logren cumplir porque no tienen la solvencia técnica", dijo a LA PRENSA GRÁFICA.

Por su parte, para Amalia López, de la Alianza contra la Privatización del Agua, la intención que tiene el oficialismo con las reformas de ley es favorecer a ciertos sectores para que tengan vía libre de explotación del terrenos.

"Lo que se está facilitando es evitarse el problema de los controles del MINSAL para que las grandes constructoras puedan hacer uso de territorio", acotó López. De acuerdo con su análisis en los municipios del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) hay problemas estructurales debido a la débil regulación y verificación del cumplimiento de requisitos y colocó de ejemplo el tema de los alcantarillados.

"Esta modificación al Código de Salud solo es ir preparando el terreno para que las personas que tienen la intención de hacer construcciones en lugares como la zona costera, por ejemplo, donde no hay presencia del Ministerio de Medio Ambiente porque no tiene presencia territorial, se van a saltar los procesos. Entonces, lo que va a ocasionar, sin duda, es una gran contaminación de los mantos acuíferos", lamentó .

El Decreto Legislativo con las reformas, ya sancionadas por Nayib Bukele, fue publicado en el Diario Oficial del pasado martes 20 de julio.