Perrito es rescatado por los policías de Lirios del Norte. Podría llegar a ser agente K 9

Una cuenta que es administrada por agentes policiales publicó este viernes que los agentes del puesto de Lirios del Norte, de Cuscatancingo, encontraron un cachorro de perro varón, a quien han decidido adoptar y cuidar para que en un futuro pueda aprender todo lo relacionado con el patrullaje e incluso lo propondrán para que sea entrenado como agente K 9. Por el momento no tiene nombre, pero es color beige, tipo canela. Se ve fuerte, y muy astuto a pesar de su corta edad.



En la fotografía de la publicación posa como todo un can adulto, mientras atrás están dos elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) con el pick up patrulla en el que le tocará hacer las rondas.



Varios puestos policiales han adoptado canes en los últimos años, algunos que llegan en busca de alimento y terminan quedándose en las instalaciones por el amor a la comida, porque los cuidan y porque siente el aprecio humano y la seguridad de un hogar.