Perros huérfanos desprotegidos a pesar de la ley

El Maestro Karin sale de su escondite entusiasmado porque ha llegado la hora de comer. Quizá, como se dice en sitios de Internet, los gatos son animales de rutina y por eso, como reloj suizo, sabe que César aparece todos los días a las 8:00 de la mañana y a las 7:00 de la noche con un plato de comida.

César lo encontró en el último piso del edificio de apartamentos donde vive, en San Salvador. Lo escuchó maullar y, como lo ha hecho antes con otros gatos, salió a buscarlo. "(Los maullidos) eran de un gato con hambre", dice. El gatito de unos dos meses estaba atrapado en una pila de plástico vacía. Se inspiró en su pelaje blanco para llamarlo Maestro Karin, como el personaje del manga y anime Dragon Ball.

“Prevenir el maltrato animal realizando campañas educativas desde las escuelas, colegios, universidades. El mejor método es la prevención y si queremos que haya un cambio, hay que preparar a las nuevas generaciones”.



Tania Meza, veterinaria

Aunque no se considera rescatista ni forma parte de ninguna organización de esa naturaleza, desde entonces César ha estado alimentándolo dos veces al día, mientras le consigue un hogar seguro. Su frustración es evidente cuando explica que no puede llevárselo a su casa porque, además de sus mascotas, tiene a otra gatita rescatada que también está esperando una familia.

Encontrar un hogar responsable para un perro o gato no es una tarea fácil, incluso para las organizaciones que se dedican a ello. Tampoco es habitual que un animalito reciba ayuda, como el gatito que alimenta César. "De una camada (de perros), solo uno es 100 % seguro que va a llegar a un hogar muy responsable, que lo cuide como debe de ser, que tenga su control de veterinario al día, con la atención médica necesaria", afirma Karla Escobar, coordinadora general del Proyecto Esperanza. Los gatos, agrega, "son los que menos posibilidades de adopción tienen".

Maltratos. La ley también establece mecanismos para denunciar casos de maltratos y ordena requisitos para albergues.

A la poca cultura de adopción responsable se suma la sobrepoblación de estos animales, dos de los puntos donde rescatistas y veterinarios ven espacio de mejora para las nuevas políticas públicas que se han implementado, como la recién aprobada Ley de Bienestar Animal. Los especialistas coinciden en que el país necesita campañas masivas y regulares de esterilización y castración para frenar la reproducción de perros y gatos.

"La descendencia de un perro anda más o menos por 67,000 cachorros en solo seis meses, números realmente alarmantes", advierte la veterinaria Tania Meza. En los gatos, suponiendo que ocurran entre dos y tres partos de cuatro crías cada uno, una pareja puede tener 12 cachorros en el primer año. En dos años, se multiplican a 144 y llega a 1,728 gatos en tres años.

En el país no hay estadísticas actualizadas sobre la población canina y felina. Datos del Ministerio de Salud (MINSAL) citados en tesis universitarias indican que en 2013 se contabilizaron 723,604 perros y de esos unos 108,000 no tenían hogar. Estos animales sin control veterinario representan un potencial riesgo para la salud, explica Meza, porque al no tener una persona responsable de sus vacunas y desparasitaciones, pueden transmitir enfermedades a los humanos, como la rabia, leptospirosis y toxoplasmosis.

Rescate. Las organizaciones dedicadas al rescate se enfrentan a un desafío importante a la hora de buscarles un hogar.

Una ley sin recursos

El 25 de enero, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal. Además de crear el Instituto de Bienestar Animal (IBA) y establecer un mecanismo para denunciar maltratos, ordena requisitos para albergues, tiendas de mascotas, peluquerías y criadores. Pero también impone obligaciones a las alcaldías, que ya se enfrentan a una crisis financiera por el recorte al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).

La ley les exige crear albergues para animales sobrevivientes de abusos y brindar atención veterinaria, pero no todas cuentan con los recursos para ello.

Esterilizar. Según los especialistas, el país necesita campañas de esterilización.

"No tenemos el dinero para crear el refugio y obviamente darle el mantenimiento, porque no solamente es de crear el espacio, sino que además es de ver quién los va a cuidar, darles alimentación, atención médica", señala el alcalde de Ayutuxtepeque, Alejandro Nóchez, de ARENA.

En Jiquilisco, Usulután, se repite el escenario. "Nos dan la ley, pero no nos dan las armas y todas las municipalidades estamos atadas", reconoce Misael Pérez, edil de Nuevas Ideas. "Con todo el debido respeto que se merece nuestro querido presidente (Nayib Bukele), también le pedimos que nos dé recursos para poder apoyar la ley", agrega.

Sobrepoblación. En un año, una sola pareja de gatos puede tener unos 12 cachorros.

Las declaraciones de ambos alcaldes se dieron antes del 16 de agosto, cuando la Asamblea aprobó distribuir $50 millones entre 243 municipios, para proyectos no contemplados en la agenda de la Dirección de Obras Municipales (DOM). El requisito es que los municipios no tengan más de 73,000 habitantes, por lo que Ayutuxtepeque y Jiquilisco entrarían dentro del beneficio, pero con múltiples necesidades extra, además del cuidado de este tipo de animales.

La otra cara de la moneda son las alcaldías con mejores posibilidades, como San Salvador, que incluso cuenta con alguna infraestructura, explica el concejal Héctor Silva: "La alcaldía ya cuenta con algún equipo para realizar rescates de animales que estén en riesgo. Yo mismo gestioné una donación de 14 kennels y varias libras de comida hace algunos meses. En algunos de los distritos, la administración ha hecho adecuaciones para hacer una especie de albergues o refugios temporales".

“Se tienen que empezar a promover a nivel nacional, y tiene que salir por parte de las alcaldías y del mismo Gobierno y del IBA, las campañas de esterilización y castración masiva, tanto felinas como caninas”.



Karla Escobar, Proyecto Esperanza

LA PRENSA GRÁFICA buscó a Bery Zamora, gerente operativa del IBA, quien solicitó gestionar la entrevista con la oficina de comunicaciones del instituto. El 19 de agosto, dicha oficina informó que no darían declaraciones a este medio y no respondió cuando se consultó por qué no autorizaron la entrevista.

Esta semana, la diputada de Nuevas Ideas, Ivonne Hernández, una de las impulsoras de la ley, dijo en una entrevista radial que se ha reunido con alcaldes para explicarles "de manera detallada (...) cómo pueden arrancar sin tener recursos (...) y cómo pueden generarlos".

Cultura. Veterinarios y rescatistas insisten en que más allá de las leyes, el país necesita un cambio de cultura hacia un mayor respeto a los animales.

La ley de bienestar animal indica que las alcaldías deben crear una ordenanza municipal para operativizar la normativa y en ella, agregó Hernández, se deben establecer "los recursos financieros" para la unidad local de protección animal, con el objetivo de que sean "autofinanciables".

Pero más allá de la infraestructura y las leyes, los especialistas advierten que se necesita un cambio cultural y para eso "hay que preparar a las futuras generaciones", indica la veterinaria Tania Meza.

"Hay niños que desde sus casas ven a sus papás, a sus primos, a sus hermanos que les pegan a los perros. Ellos tienden a replicar las mismas conductas", señala por su parte Karla Escobar, de Proyecto Esperanza.

Tenencia. Los especialistas indican que la tenencia responsable de animales incluye también su esterilización para evitar la sobrepoblación.

La tenencia responsable

La veterinaria Tania Meza destaca que es importante fomentar la tenencia responsable de mascotas. Esto implica que las personas deben garantizar que sus animales de compañía estén al día con las vacunas y desparasitaciones para evitar la trasmisión de enfermedades. Karla Escobar, de Proyecto Esperanza, también subraya que parte de esa tenencia responsable es la esterilización de las mascotas, ya que si salen a la calle y se reproducen con otros perros o gatos, estarán contribuyendo a la sobrepoblación.

Irrespeto. Sumado al maltrato del que son víctimas, también se agrega que, con frecuencia, son atropellados. Algunos mueren otros quedan lesionados.

Documente su denuncia

Un primer paso para denunciar un presunto caso de maltrato animal es documentar los hechos. Si no es posible tomar fotografías o videos, resulta útil grabar un audio, explica Karla Escobar, coordinadora nacional del Proyecto Esperanza.

Acuda a la alcaldía

Las alcaldías son las encargadas de recibir las denuncias de maltrato animal. Le pedirán datos como día y hora del hecho, la dirección exacta donde ocurrió el incidente, así como las pruebas y, de ser posible, los nombres de los presuntos hechores.

IBA también puede intervenir

Si la alcaldía no atiende el caso en 72 horas, el IBA puede intervenir, explica Karla Escobar, de Proyecto Esperanza, y recomienda al denunciante tomar una foto al acta de denuncia que extiende la comuna para respaldar su queja en el IBA.