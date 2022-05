"Persigan a delincuentes, no a inocentes": presentan 39 habeas corpus por capturas arbitrarias en El Salvador

Familias provenientes de la zona del Bajo Lempa llegaron a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar 39 habeas corpus por detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción en El Salvador.

Con carteles en mano, las personas exigen la pronta liberación de sus familiares y califican el accionar de las autoridades como una persecución de jóvenes.

"Persigan a los delincuentes, no a los inocentes", "libertad para nuestros hijos inocentes", "alto a las detenciones arbitrarias", "basta de perseguir a jóvenes ¡Libertad!", "exigimos que liberen a nuestros hijos", son parte de los mensajes que se leen en las pancartas.

Familias del territorio del Bajo Lempa llegan esta mañana a la Corte Suprema de Justicia para presentar a la Sala de lo Constitucional 39 habeas corpus por detenciones arbitrarias del régimen de excepción. pic.twitter.com/Z3T5URfvkW — LPGJudicial (@LPGJudicial) May 24, 2022

Los denunciantes fueron acompañados por Ruth Eleonora López, de la organización de defensa de derechos Humanos, Cristosal, quienes han dado seguimiento a casos de detenciones arbitrarias desde que se estableció la suspensión de garantías jurídicas. La organización señala que desde el primer mes han conocido 117 habeas corpus presentados ante la CSJ.

López señaló que no hay fundamento legal para ampliar el régimen y que debería haber un nuevo decreto con una nueva evaluación de las situación, pues los primeros 30 días fueron aprobados por el repunte de homicidios que inició el 26 de marzo pasado.

Habitantes del Bajo Lempa llegaron hasta la sede de la Corte Suprema en San Salvador para pedir que los habeas corpus sean aceptados. Foto/ LPG L. Jordán

"Régimen de excepción habrá mientras el régimen del presidente Bukele así lo estime. Que si hay fundamento legal, exactamente no lo hay. Debería haber una nueva evaluación de la situación, porque el argumento en un primero momento fue el repunte de crimenes", aseveró López.

Sobre una posible segunda prórroga al régimen de excepción aprobado desde el pasado 27 de marzo, la abogada señala que no existe un fundamento legal para que el Gobierno tome esta medida y apunta que debería existir un nuevo decreto con una evaluación general de la situación y los efectos que esto ha generado en la población.

Foto/LPG L. Jordán

Por su parte, Tutela Legal que también acompañó a las familias de las víctimas, señaló que las comunidades más empobrecidas han sido las más afectadas, como las del Bajo Lempa.

"Estamos argumentado (en los habeas corpus) que la apariencia o la decisión de un soldado o policía no es causa para detener por agrupaciones ilícitas y por eso no existe prueba alguna en esos procesos. La detención, la presunción de inocencia no ha sido, por el régimen de excepción, ni siquiera derogada o limitada", explicó Ovidio Mauricio, representante de Tutela Legal.

Entre las peticiones que los familiares realizaron está la libertad de sus familiares, que se agilice el proceso de las investigaciones, que brinden información sobre sus estados de salud. Asimismo que el Estado reconozca que ha violentado sus derechos, que finalice el régimen de excepción y el apoyo de la comunidad internacional.