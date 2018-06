Persiste alza en casos de fiebre tifoidea, dice la ASAI

Solo durante un fin de semana, el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) recibió siete casos de fiebre tifoidea, aseguró el infectólogo Iván Solano, presidente de la Asociación de Infectología de El Salvador (ASAI). Según explicó, la gremial no solo recibió esa alarma, también persisten las advertencias desde el sector privado sobre el alza de casos de dicha enfermedad.

“En la práctica diaria siguen dándose estos casos. Talvez sean un poco menos, pero sigue habiendo bastantes casos de fiebre tifoidea. Solo yo, veo entre cuatro y cinco casos semanales, es decir, uno por día, lo que indica que este brote sigue”, declaró.

Hace dos semanas, el Colegio Médico y la ASAI exigieron al Ministerio de Salud (MINSAL) que incluyera en su sistema de vigilancia epidemiológica semanal las estadísticas acerca de los casos de fiebre tifoidea, pero no lo ha hecho hasta la fecha.

La última estadística certera la reveló el ISSS la semana pasada, cuando la doctora Silvia Mendoza, internista del departamento de Vigilancia Epidemiológica de la referida institución, cifró en 626 los casos de fiebre tifoidea confirmados en lo que va del año en los registros del Seguro Social.

El MINSAL, sin embargo, ha hablado de más de 600 casos sospechosos, pero no registra ninguno confirmado.

“El Ministerio de Salud no ha abierto la información al público. En su reporte epidemiológico hablan de 10 enfermedades que incluyen diarreas y allí dentro podría estar la fiebre tifoidea, pero no hemos recibido una respuesta de su parte sobre los datos exactos de esta enfermedad”, manifestó Solano.

El infectólogo criticó además que el MINSAL haga diferencia entre brote epidémico y epidemia. “Hoy ya hablan y admiten que hay un brote epidémico, pero dicen que no es epidemia, que una epidemia es diferente, porque no está a nivel nacional, pero ese es un dato erróneo. No necesita estar en todo el país. Por eso hemos pedido que publiquen cómo se ha comportado el corredor endémico de la fiebre tifoidea, necesitamos conocer los datos por semanas”, insistió el galeno.

En el sistema público de salud, explicó Solano, no está incluida en el esquema de vacunación la vacuna contra la fiebre tifoidea, porque no es 100 % efectiva. La efectividad anda por entre el 50 % y el 70 %. La vacuna solo está disponible en el sector privado.

A su juicio, no obstante, El Salvador es un país con alta prevalencia de la enfermedad y por lo tanto debería vacunar a su población, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Recientemente, la OMS hizo una declaración sobre que, por ser un país endémico, deberíamos estar vacunando, porque esa enfermedad tiene alta prevalencia en nuestro país. Pero si ni siquiera se alcanzan a comprar las vacunas del esquema básico, menos que se va a comprar las que no tienen un 100 % de efectividad”, acotó el presidente de la ASAI.