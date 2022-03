Persiste bajo testeo para dengue

Las cifras oficiales señalan que los casos sospechosos de dengue han sumado siete semanas consecutivas reportando un incremento anual superior al 200 %, mientras los problemas de bajo testeo para confirmar la enfermedad persiste en el sistema público, afirmó uno de los sindicatos del Ministerio de Salud (MINSAL).

El último boletín publicado por el MINSAL, correspondiente a la séptima semana epidemiológica de 2022 (del 13 al 19 de febrero), reportó 152 casos sospechosos de dengue, un padecimiento transmitido por el zancudo Aedes aegypti, que se reconoce por las rayas blancas en sus patas.

Aunque en esa última actualización se registraron dos pacientes sospechosos menos que los señalados en el boletín de la sexta semana, lo acumulado durante 2022 se mantuvo con un crecimiento anual superior al 200 %.

En total, en las primeras siete semanas epidemiológicas de 2022, el MINSAL contabilizó 1,125 casos sospechosos de dengue, 219 % más que en el mismo periodo de 2021. Porcentajes similares se han registrado desde que comenzó este año, aunque el más alto ocurrió en la segunda semana epidemiológica, cuando el acumulado de casos sospechosos fue 287.5 % superior al de 2021.

El doctor Luis Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Salud (SITRASALUD), afirmó que los pacientes sospechosos se han mantenido al alza. "Más o menos estamos viendo de tres a cuatro sospechosos por turno", dijo Rodríguez sobre el flujo que se ha percibido en el hospital donde está destacado.

Rodríguez reiteró que no se ha resuelto el bajo testeo de dengue. La semana anterior, SITRASALUD reveló que los hospitales nacionales no están realizando pruebas de antígenos para dengue. "Hemos notado que las pruebas de antígenos para dengue no se están tomando en los hospitales nacionales. No hay un memorando que las prohíba, pero tampoco uno que diga que se hagan. Lo que está pasando es que cuando uno manda a hacer la prueba de antígenos para dengue, dicen en los laboratorios que no se está tomando", dijo en aquella ocasión.

Este inconveniente persiste, insistió ayer, y explicó que esto podría deberse a la falta de reactivos. "El problema es que el antígeno no se está mandando porque no hay reactivos, dicen. Entonces, no sabemos si estos (casos) serán o no (dengue). Pero sí, más o menos son de tres a cuatro (sospechosos) por turno", dijo.

En el boletín epidemiológico, el MINSAL solo da cuenta de pruebas PCR para dengue y no detalla si se han realizado antígenos. En el caso de las PCR, para la séptima semana solo registró cuatro y una dio positiva. La baja cantidad de pruebas contrasta con el elevado número de hospitalizaciones por sospechas de dengue, que hasta el 19 de febrero son 159, es decir, 118 más que en 2021.

Rodríguez señaló que el inconveniente con el testeo de antígenos comenzó con la pandemia de covid-19. Además, consideró que precisamente la presencia del SARS-CoV-2 estaría detrás del incremento en los casos sospechosos de dengue.

"La pandemia de covid-19 ha causado una baja en las defensas de las personas, ya que no es habitual ni esperado este aumento de casos (sospechosos de dengue) en esta época del año", afirmó. Rodríguez recordó que incluso una persona puede enfrentarse a una infección simultánea de dengue y de covid-19.

Pese al incremento, el reporte del MINSAL afirma que los casos sospechosos de dengue se sitúan en la zona de seguridad del corredor endémico, aunque en niveles muy cercanos a la zona de alarma.

Mientras tanto, el índice larvario, que mide la cantidad de criaderos de zancudos en los hogares, se mantiene por encima de los rangos considerados normales. El índice larvario expresa el número de casas que reportan larvas de zancudo por cada 100. Lo normal es que sea 4, es decir, que 4 de cada 100 casas presenten criaderos. No obstante, en la séptima semana epidemiológica, el índice se ubicó en 7, pero en San Salvador y La Unión fue 12 y 11, respectivamente.

Hace un mes y medio, las autoridades lanzaron megajornadas para erradicar el zancudo y según el boletín del MINSAL han destruido más de 1.3 millones de criaderos, de los cuales casi 440,000 se eliminaron por completo. Además, han fumigado 983,724 viviendas.