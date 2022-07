Persiste desabastecimiento de vacuna fiebre amarilla en El Salvador

Viajeros que en los últimos días intentaron colocarse la vacuna contra la fiebre amarilla afirmaron que persiste el desabastecimiento del fármaco inmunológico, que había sido advertido desde hace varias semanas por el gremio médico.

"Llamé a la unidad (de Salud) Barrios y me dijeron que no había en ninguna parte y que las autoridades (de Migración) podían no dejarme a entrar al país, porque saben que no hay vacuna", comentó una viajera que pidió anonimato.

"El desabastecimiento de la vacuna está en todo el país y acentuada principalmente, como mayor foco, en el área metropolitana. No tenemos vacunas en ninguna parte ahorita", confirmó el secretario de Organización del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), el doctor Luis Rodríguez.

La vacuna debe ser aplicada a toda persona mayor de un año y menor de 60 años que tenga planificado viajar hacia los 22 países que, según el listado del Ministerio de Salud (MINSAL), tienen zonas tropical endémicas en Centroamérica, Suramérica y África.

Tras colocarse la vacuna, se les extiende el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla (CIV), que es válido desde 10 días después de recibida la dosis única y tiene una vigencia de por vida.

En el país solo es colocada en seis establecimientos de la red pública de salud. Cinco son unidades comunitarias de salud familiar del MINSAL: Gerardo Barrios (San Salvador), Monserrat (San Salvador), Dr. Carlos Díaz del Pinal (Santa Tecla), El Zamorán (San Miguel) y Dr. Alberto Aguilar Rivas (en la colonia Quezaltepeque de Santa Tecla). El sexto es la unidad médica de San Jacinto del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

El servicio de vacunación contra la fiebre amarilla también lo ofrecen las clínicas privadas de 11 médicos autorizados por el MINSAL. Uno de ellos es el infectólogo Jorge Panameño. "Nosotros no tenemos escasez, tenemos ausencia total desde hace ya más de tres meses", afirmó.

Que no haya vacunas "es una complicación bien seria, porque el organismo internacional de sanidad, que es dependiente de la OMS (Organización Mundial de la Salud), es bien estricto. Y luego, pues, esto trae también repercusiones económicas, por el tema del turismo", valoró el especialista.

Agregó que en El Salvador no hay registro de casos de la enfermedad desde 1921, pero explicó que el origen de la obligatoriedad de la vacunación es evitar la diseminación desde otras regiones del mundo, porque los viajeros pueden transportar el virus y provocar brotes epidémicos. "El gran riesgo es reintroducir el virus y son tres los elementos para que eso suceda: uno, que el ser humano adquiera la infección, porque es susceptible cuando no tiene defensas (vacuna); dos, que exista el vector, el insecto, que en este caso es el aedes aegypti, el mismo que causa dengue, chikungunya y zika; y tres, que exista la presencia del virus", anotó Panameño.

Consultados ambos médicos por la causa de la problemática, Panameño dijo que el impasse viene de la producción de las farmacéuticas, mientras que Rodríguez dijo que independientemente si el problema es de producción o de mala gestión de la compra, "el MINSAL, como ente rector de la salud en el país, es el verdadero responsable del desabastecimiento".

LA PRENSA GRÁFICA buscó al MINSAL para pedir explicaciones, pero no hubo respuesta.