Persiste la irregular recolección de basura

Desde hace seis días, varios puntos de la colonia Zacamil, en Mejicanos, han vuelto a sufrir deficiencias en la recolección de basura. Antes de eso, el servicio era ya irregular, al punto que el mes pasado tuvieron varios días sin recolección, pese a las denuncias ciudadanas en redes sociales y medios de comunicación.

Según los habitantes, esta situación inició desde que asumió el nuevo alcalde Saúl Meléndez, de Nuevas Ideas. "Antes, lunes, miércoles y viernes venía el camión de basura, ¿y hoy qué pasa? Exigimos una explicación, no solo que recojan la basura, sino que digan qué está pasando. No debe haber excusas porque en el gobierno municipal anterior no estaba pasando esto", cuestionó Alexander Campos, quien habita en la zona del miniestadio.

En otros puntos, el camión ha pasado solo una vez a la semana y sin una hora definida, como era en el gobierno municipal anterior. Eso ha generado inestabilidad y que se acumule basura en los alrededores de algunos condominios donde llevan la basura para ser recolectada.

"Lo normal es que pase lunes, miércoles y viernes, pero el miércoles no pasó. Ha estado bien irregular. Y el otro problema es que como no han dado hora a la que va pasar, sino que bien irregular, la gente saca después la basura o cuando llegan ya se ha ido", explicó Tatiana Quintanilla, quien vive en la zona de las canchas de fútbol de la colonia.

Hace exactamente un mes, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se volcó a apoyar a la municipalidad de Mejicanos en la recolección de los desechos luego de las numerosas denuncias públicas por la irregularidad del servicio.

En aquella ocasión, la cartera de Estado estimó que había 50 toneladas de basura acumulada en varios puntos del municipio. El MOP asignó más de ocho cuadrillas de trabajadores, 10 camiones y otra maquinaria para las tareas de limpieza.

En los atrasos anteriores el alcalde alegó que se debieron a "la lenta circulación de las góndolas que recolectan nuestra basura en el botadero de la (planta) Aragón". Sin embargo, eso no había ocurrido anteriormente en el municipio.

"Que tomen medidas ya. Esa basura ya lleva como seis o siete días. El mal olor se expande. Sería bueno que el Gobierno vea que esto se está haciendo mal, que pueda ser que hay una negligencia en la alcaldía", exigió Campos.