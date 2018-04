Persiste problema de vacuna del neumococo en clínicas

El Colegio Médico denunció ayer que el Ministerio de Salud engaña a la población al asegurar que tiene en existencia vacunas contra el neumococo, algo que se verificó ayer en un recorrido por unidades de salud, en las que se constató que todavía se tienen problemas con las inmunizaciones.

En las últimas semanas, el Ministerio de Salud (MINSAL) ha asegurado que se cuenta con más de 30,000 dosis de 13 valente para prevenir la neumonía; sin embargo, son las mismas enfermeras de algunos centros asistenciales quienes aseguran, al preguntarles, que no la tienen desde hace días.

“Esta semana no la vamos a estar aplicando, debido a que los pedidos de vacunas entran hasta el 16 de este mes o más adelante, porque se tardan en entrar”.

LA PRENSA GRÁFICA realizó un recorrido por diferentes unidades de salud de San Salvador para constatar si aún persiste la situación problemática por las vacunas contra el neumococo.

En la unidad de salud de Concepción, ubicada en el centro de la capital, una enfermera respondió que en ese lugar se habían terminado las 13 valente y que no era posible que volvieran tener esta semana, ya que el Ministerio de Salud abastece a la mayoría de las clínicas a mediados de cada mes.

“Fíjese que sí, ahorita no la tenemos, se nos ha terminado, solo teníamos una dosis, pero ya se terminó, no vamos a tener, así que esta semana no la vamos a estar aplicando, debido que los pedidos de vacunas entran hasta el 16 de este mes o más adelante, porque en muchas ocasiones se tardan en entrar”, manifestó la enfermera.

El panorama es un poco diferente en la unidad de salud de Monserrat y Barrios así como en FOSALUD de San Jacinto. En dichos lugares, en el área de vacunación, las encargadas de enfermería dijeron que aún se contaba con algunas dosis para prevenir las neumonías en los niños y niñas; no obstante, manifestaron su preocupación porque no se cuenta con la suficiente cantidad para atender a los salvadoreños por varias semanas, ya que se terminan rápido y se tienen que esperar varios días para abastecerse de nuevo.

La situación es cuestionada por otros sectores vinculados a la atención de pacientes. Ayer el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, y el infectólogo y especialista en vacunas Iván Solano mostraron su postura y manifestaron que el Ministerio de Salud está engañando a la población al decir que se cuenta con la vacuna contra el neumococo. Ellos afirmaron que en los centros asistenciales hay un desabastecimiento de la inmunización.

“Es triste escuchar las declaraciones de un funcionario público (ministra de Salud) tratando de ocultar la realidad que viven las madres y las personas que asisten a los centros de salud y sobre todo me parece sumamente irresponsable por parte de la ministra haciendo un llamado a la población a que vayan a los centros de vacunación, que ahí hay vacunas, cuando no hay”, expresó Solano.

“Instamos a las autoridades del MINSAL, que cumplan esa resolución, y si no, como ciudadanos, vamos a acudir a las instancias legales”.

Los médicos también han interpuesto una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para que tome acciones y no permita que el MINSAL ingrese la vacuna 10 valente al país, ya que tendría efectos negativos en la salud de los menores de edad.

El Colegio Médico dice que la PDDH ya emitió una resolución para Violeta Menjívar.

Empleados

La ministra de Salud, Violeta Menjívar, ha acusado a los empleados de ser quienes entorpecen la entrega de los medicamentos en los diferentes centros de salud del país. Los trabajadores reprocharon la actitud de la titular, a quien le increparon incapacidad.