Persiste tensión al fallar plenaria: presidente de Asamblea pide compás de espera

La tensión entre los órganos Ejecutivo y Legislativo se incrementó ayer luego de que pocos diputados atendieran la convocatoria realizada por el presidente del parlamento, Mario Ponce, a una sesión extraordinaria en horas de la noche, para tratar el tema del préstamo de $109 millones que el Gobierno urge aprobar para su plan de seguridad.

Apenas 28 de los 84 diputados se presentaron y la plenaria no inició por falta de quórum. Ponce pidió un compás de espera al presidente de la república, Nayib Bukele, y volvió a convocar para mañana a las 12 del mediodía a otra plenaria extraordinaria: "Pedirle al presidente de la república que nos dé el espacio suficiente para que en el transcurso del próximo lunes al día jueves podamos darle al país la aprobación de los $109 millones que es una autorización que debe dar el pleno para el plan de seguridad".

“Vamos a seguir trabajando por construir los espacios de diálogo y que esto al final nos permita darle una respuesta al país en relación al tema de seguridad”.



Mario Ponce, presidente de Asamblea Legislativa

El plan inicial del presidente de la Asamblea era convocar a la plenaria, que se instalara, dar receso hasta el lunes, ese día retomar y aprobar el préstamo. Pero el plan no funcionó.

Luego del fracaso en el intento de instalación de la sesión plenaria, funcionarios de Gobierno que estuvieron dentro de la Asamblea desde la media tarde de ayer se pronunciaron.

"Es evidente entonces que al no haber quórum, al no haber asistido a la convocatoria realizada por el presidente de la Asamblea Legislativa y estando conscientes de la situación que vive el país, nos queda claro que al resto de los diputados y diputadas que no asistieron no les interesa el país ni les interesa su gente", sentenció la jefa de gabinete, Carolina Recinos.

La funcionaria advirtió a los diputados ausentes que ellos deberán rendir cuentas a la población "por los resultados de sus actos".

Horas antes, cuando se convocó a la sesión plenaria, Recinos dijo que el Parlamento estaba dando muestras de buena voluntad.

Ante el fracaso en la Asamblea, Bukele también reaccionó a través de su cuenta de Twitter.

"El presidente Mario Ponce le ha dado a los diputados una oportunidad de resolver el impasse, convocando a una plenaria para hoy (ayer) en la noche. Pero la mayoría de los diputados, hasta ahora, han decidido no ir, irrespetando la convocatoria de su propio presidente legislativo", tuiteó Bukele.

Además mencionó que la convocatoria realizada por medio del Consejo de Ministros, "se mantiene vigente y la asistencia de los diputados es ineludible. Los diputados no serán responsables de lo que sus fracciones hagan y solo responderán por sus propias acciones. La Constitución también es clara en este punto".

Asamblea con militares

Desde tempranas horas de este sábado, efectivos militares llegaron a los alrededores de la Asamblea Legislativa, donde también fue instalada una tarima, la cual en horas de la noche tuvo que ser removida para permitir la libre circulación a los diputados que llegaron a la sesión plenaria convocada por Ponce.

Posteriormente a la actividad parlamentaria, la tarima iba a ser colocada nuevamente para resguardar el evento convocado por Bukele para hoy.

La presencia de los militares llevó a varios sectores a criticar la acción, aunque en horas de la noche el ministro de Defensa Nacional, René Merino, reiteró su postura que establece la Constitución debe tener la Fuerza Armada. La institución, según Merino, se mantiene como "obediente, profesional, apolítica y no deliberante, subordinada al poder civil".

Además, el titular de Defensa dijo que está a la espera de cumplir las órdenes del presidente de la República, Nayib Bukele, para hacer cumplir lo que la Constitución de la República establece y para honrar su juramento de obedecer al presidente de la República y lo harán "en todas las ocasiones y riesgos" aún a costa de sus vidas.

Luego, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas expresó el apoyo de la institución "al presidente Nayib Bukele, quien ha dado muestras desde el inicio de su gestión de su deseo de reivindicar la carrera policial. En cumplimiento al mandato constitucional de garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, reiteramos nuestro compromiso de velar por los derechos humanos y la seguridad de los salvadoreño".

Postura de ARENA

El partido ARENA sentó postura sobre la tensión que existe entre los órganos Ejecutivo y Legislativo y afirmó que “el verdadero tema es la real amenaza a la democracia, a las libertades fundamentales, al respeto a los derechos humanos y al rompimiento del orden constitucional salvadoreño”, por lo que llamó a organismos internacionales a ayudar a fortalecer la democracia en el país.