Persisten críticas por régimen de excepción

Cumplidos 100 días del régimen de excepción, las voces en defensa y en cuestionamiento del mismo sostienen sus argumentos, a la espera de conocer cuál será la duración final del mismo, luego que este atraviese actualmente su tercera prórroga.

Aprobado el domingo 27 de marzo por la Asamblea Legislativa, el régimen de excepción ha significado la suspensión de cuatro derechos constitucionales: la libertad de asociación, el de la inviolabilidad de la correspondencia, el derecho a la defensa y el del plazo máximo de detención administrativa.

Producto de dichas suspensiones, el gobierno asegura haber ejecutado más de 44,000 capturas de supuestos miembros, colaboradores y personas vinculadas a pandillas. Pero al mismo tiempo, también se ha negado a dar respuesta o explicaciones sobre denuncias de supuestos abusos de las fuerzas de seguridad, incluidas las muertes de más de 50 personas que guardaban prisión sin haber sido vencidas en juicio o comprobado siquiera si habían cometido delito alguno.

Debido a ello, legisladores de oposición insistieron en la necesidad de una apuesta clara por combatir el tema de la inseguridad, ya que, como apuntó la diputada Claudia Ortiz (Vamos), el régimen no puede durar para siempre y se debe garantizar que la situación no regrese a la inseguridad una vez el régimen finalice.

"Es una decisión que no podemos tener durante más tiempo, limita los derechos de la población y da lugar a abusos muy graves. Necesitamos exigir como sociedad una solución permanente que no dependa de estar quitando derechos y que maneje los fondos públicos de una manera transparente", apuntó Ortiz.

"La población puede percibir durante los últimos 100 días una mejora en el tema de la tranquilidad, pero esa mejora, si no tenemos una solución permanente, la podríamos tener y vamos a tener un repunte aún peor de violencia", agregó la legisladora de Vamos, que señaló repuntes de desapariciones, actos de violencia y robos pese a la existencia del régimen.

Luego, también el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, también valoró los 100 días que tiene el régimen de estar vigente. Al igual que Ortiz, admitió la percepción ciudadana de un ambiente más seguro, pero también se refirió a las denuncias por capturas arbitrarias.

"Dentro de las evaluaciones positivas es que muchas de las personas que estaban extorsionando, desapareciendo salvadoreños ahora están guardando prisión, y eso es muy bueno", indicó Cuadra.

"Por otro lado, hay situaciones anormales en el régimen de excepción, como es la captura de cientos de personas inocentes que no tienen ninguna vinculación con estructuras de pandillas que están guardando prisión", agregó el legislador. "No tienen ninguna oportunidad procesal para salir en libertad, porque la legislación está diseñada para que guarden prisión provisional, independientemente de que prueben o no su pertenencia a las pandillas", insistió Cuadra.

Luego, en defensa del régimen opinaron legisladores de GANA, quienes señalaron la sensación de seguridad en la población como el principal fruto.

"Teníamos años de inseguridad y la situación ha cambiado totalmente. Lo ven a bien los salvadoreños en el exterior, hoy ya tienen confianza de venir", apuntó el jefe de fracción de GANA, Juan Carlos Mendoza, que también se refirió a los fallecidos en los penales.

"Obviamente donde hay una cantidad grande de presos, cualquier cosa puede pasar: muchas enfermedades pueden pasar. No podría juzgar al gobierno, las autoridades en cualquier momento pueden pedir que se investiguen", apuntó.