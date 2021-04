Persisten inconsistencias en tiempos para citas de segunda dosis de vacuna contra covid-19

La segunda dosis de CoronaVac, una de las vacunas aplicadas contra el coronavirus en el país, debe ser colocada a los 28 días posteriores de la primera dosis pero el MINSAL sigue sin reprogramar las citas que sobrepasan ese tiempo.

Hace una semana la ciudadanía advirtió que los márgenes de tiempo para recibir la segunda dosis alcanzaban hasta 40 días, ante el impase las autoridades de salud señalaron que se trataba de un error y quienes sobrepasaban ese tiempo debían reprogramar las citas llamando al 132 opción 5.

Una persona que recibió su primera dosis el 22 de abril en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Mejicanos detalló a LA PRENSA GRÁFICA que su segunda dosis fue calendarizada para el 24 de mayo, 32 días después de la primera cita, pero al tomar la palabra de las autoridades y llamar para reprogramar la cita, fue desestimada.

“Llamé al 132 opción 5 y me atendió una persona muy amable que se identificó con el número 9476. Fue muy cortés en todo momento pero me dijo que las citas para las vacunas que no sobrepasen los 35 días no podían ser reprogramadas porque estaban en el tiempo adecuado”, explicó.

De acuerdo con la denunciante la persona no supo darle un sustento científico relacionado, “solamente me dijo que era por orden de las autoridades y que estaba en el tiempo correcto, sin más”, dijo.

La segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica estatal china Sinovac, CoronaVac, que las autoridades de salud están aplicando a la población salvadoreña debe recibirse en un periodo no mayor a 28 días.

Así lo determina la farmacéutica en la ficha de la vacuna y el Ministerio de Salud (MINSAL) a través de la “Ficha vacuna contra SARS-COV-2 vacuna CoronaVac laboratorio Sinovac Life Science”.