Persisten las inundaciones en colonia Santa Lucía

Las recientes lluvias ocurridas en el país han dejado inundaciones en algunos lugares del país. Las calles de la colonia Santa Lucía en el municipio de Ilopango se inundaron el viernes pasado por la noche.

Habitantes de esa colonia hicieron nuevamente el llamado a las autoridades correspondientes para que resuelvan la situación que viven cada vez que llueve.

Mencionan que la problemática tiene años de ocurrir, pero desde que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) desvió el recorrido de las aguas lluvias para no afectar los trabajos en la cárcava de la residencial Santa Lucía, ellos han sido quienes han pagado las consecuencias.

"Nosotros lo que con urgencia hemos solicitado es que desvíen el agua del pozo que ellos sellaron enfrente de la residencial, sellaron un pozo que captaba agua y la tiraron al fondo del barranco", aseguró Víctor Mendoza, que es uno de los afectados cada vez que llueve.

Aseguran que las autoridades de Obras Públicas les dicen que hay otros proyectos, pero lo que ellos piden es que corrijan lo que provocaron.

Mendoza dijo que después del anuncio que hicieron el mes pasado de cerrar el bulevar del Ejército, en forma de protesta por no recibir una respuesta del ministro de Obras Públicas. Aseguran que el ministro Romero Herrera llegó al sector a verificar la denuncia hecha.

Sin embargo el ministro les prometió que en 15 o 20 días iba a tener resuelto el problema. "Hasta hoy no han dado datos concretos, anoche (viernes) llovió un poco y ya venía la creciente, esta semana han bajado tres 'correntadas' que no han sido grandes, pero si los carros no los movemos se arruinan", aseguró.

Los habitantes ya han tomado algunas acciones, ya que han interpuesto un recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional por qué a juicio de ellos les están violando derechos con el cierre de ese pozo. "Aún no hay respuesta esperamos que resuelva favorablemente y gire instrucciones al ministro para que resuelva eso", dijo Mendoza.

Además, lamentó que funcionarios de Gobierno, entre ellos el ministro de Defensa lleguen solo "a tomarse fotografías". "Ellos andan queriendo elevar su perfil pero aquí es indignante pues vienen a tratar de jugar con el dolor de las personas eso no es justo, es despreciable", expresó. Los habitantes de la zona también responsabilizaron al alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, ya que según los afectados existe un problema con la recolección de desechos sólidos.

Los residentes mencionaron que el edil se comprometió a que el camión recolector pasaría al mediodía para que las personas pudieran sacar la basura, sin embargo, dejó de pasar a esa hora y solo pasa a las cinco de la mañana. La solicitud de los habitantes es que la alcaldía mantenga el horario acordado. Según ellos, es un problema debido a que siempre que limpian los tragantes, encuentran bolsas con basura acumulada.

El alcalde Perdomo publicó ayer en su cuenta de Twitter que personal de la alcaldía retiró el lodo acumulado por las últimas lluvias.