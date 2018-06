Persisten problemas con basura domiciliar

Residentes de varios barrios del municipio de Santa Ana continúan insatisfechos con el servicio de recolección de la basura debido a que, según ellos, desde hace varias semanas los camiones de la municipalidad que se encargan de recoger los desechos no han sido constantes en la labor.

En mayo de este año, el nuevo concejo municipal plural se planteó el reto de crear un eficiente sistema de recolección de basura domiciliar.

Uno de los sitios donde se sufre por el problema de la basura acumulada es la calle principal del barrio El Nuevo, pues los residentes se quejan de que desde hace varios meses el servicio de recolección se ha reducido de tres a una vez por semana.

“Esto ya es insoportable. Hace meses el camión (de la basura) pasaba tres veces, hoy con suerte pasa una sola vez. Los vecinos que se van a trabajar sacan la basura los días que ya nos tenían acostumbrados, y como no pasa (el camión), ahí se va quedando, y eso al final hace un gran basurero”, manifestó Susana Ortiz.

Similar opinión expresó Arturo Orellana, quien tiene 12 años de residir en el barrio San Antonio. Afirmó que desde hace varios meses la basura se acumula en una de las esquinas de la 37.ª calle poniente.

“Pasan días sin que aparezca el camión de la basura, lo que hace más delicado el problema es que la calle es de tierra y ahora, en época de lluvias, se hacen inundaciones donde flota toda la basura; a veces tenemos que bordear la cuadra para salir a la calle”, dijo Orellana.

Por su parte, la alcaldesa de Santa Ana, Milena Calderón Sol de Escalón, reiteró que el tema de la basura es uno de los principales a resolver en su gestión; sin embargo, reconoció que no cuentan con el equipo necesario para recoger las 200 toneladas de desechos sólidos que se producen a diario.

“Nuestro equipo de recolección de basura no está en óptimas condiciones, nos hace falta equipo especializado de recolección de basura que no lo tenemos”, expresó la alcaldesa. “Alquilamos ocho unidades que nos cuestan $34,000 de un contrato que ya encontramos, y los equipos encontrados no están dando la total satisfacción para la recolección”, agregó.