Persisten problemas en entrega de credenciales a integrantes de mesas receptoras de votos

Desde temprano decenas de salvadoreños llegaron a los diferentes centros educativos o lugares donde recibieron capacitación para integrar una mesa de votación (Junta Receptora de Votos o JRV), pero sus credenciales no se encuentran.

Ante esto, los ciudadanos se quejan de la poca coordinación que hay de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al no cumplir con lo que ellos mismos comunicaron. Eso, porque el TSE difundió a nivel nacional que las credenciales se entregarían en los lugares donde el ciudadano recibió la capacitación.

Salvadoreños reclaman a delegados de la JEM y a facilitadores del @TSEElSalvador por inconvenientes que se les está generando al no darles las credenciales pese a que se capacitaron en el Albert Camus. pic.twitter.com/vAGBsWIbQc — LPGPolitica (@LPGPolitica) 3 de marzo de 2018

Sin embargo, en el Instituto Nacional Albert Camus, por ejemplo; La Prensa Gráfica constató que a muchos de los ciudadanos que se han hecho presente al lugar a reclamar su credencial no se las están entregando.

"Vine ayer (al Albert Camus) y no me encontraron. Me fui a la Concha viuda de Escalón y tampoco me encontraron ahí. Después fui al Tribunal Supremo Electoral y ellos me mandaron a Mejicanos y tampoco me encontraron. Creo que esto es irresponsable, son cosas que se deberían coordinar con tiempo", dice Manuel de Jesús Morales