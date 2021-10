Persisten problemas informáticos en el ISSS

Desde el martes, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) presentó problemas con su sistema de programación de citas médicas, así como para la entrega de medicamentos y otros trámites administrativos. De acuerdo con el comunicado oficial de la institución, publicado a las 3:52 del 19 de octubre, esto se debía a un presunto ataque informático.

En un recorrido que LA PRENSA GRÁFICA realizó ayer por algunas clínicas de la institución se comprobó que el sistema seguía sin funcionar. No obstante, el Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS) aseguró que se han buscado alternativas para no dejar de atender a los usuarios, como llenar algunos documentos a mano.

De acuerdo con Rafael Aguerre, secretario general del SIMETRISSS, todo el sistema informático del ISSS se encuentra inhabilitado. Explicó que la institución usa varios sistemas para atender a los pacientes, adquirir insumos y fármacos, así como almacenar información en expedientes electrónicos. Asimismo, ha fallado el sistema que conecta todas las computadoras a la misma red y el correo electrónico de los empleados.

"Creemos que es algo delicado. Ya llevamos prácticamente dos días sumergidos en este problema", dijo Aguirre.

El secretario general de SIMETRISSS agregó que el personal del Seguro Social aún no tiene mayor información sobre la causa del fallo, más que lo dicho por la versión oficial, y tampoco se les ha notificado cuándo podrán volver a hacer uso del sistema. Hasta el cierre de esta nota, el ISSS no había dado mayores explicaciones sobre el posible origen del presunto ataque informático.

En dependencias como la Unidad Médica Atlacatl ISSS, ayer por la tarde se estaba refiriendo a los usuarios a un número de teléfono para que pudieran consultar cuando el sistema se volviera a habilitar.

Alrededor de las 3:00 de la tarde, en el Hospital Policlínico Roma se informó a este periódico que el personal administrativo ya se había retirado y que no se podían hacer consultas respecto a las fallas del sistema.

A esa hora, las zonas de espera se encontraban vacías, a excepción de un usuario y su esposa, quienes pidieron no hacer públicos sus nombres. Él se presentó a la institución con dolor, antes de la hora de cierre, porque necesitaba que se le cambiara una sonda.

El personal le informó que no podía ser atendido, no por la falta de sistema, sino porque el personal ya se estaba retirando y no había quien le hiciera el procedimiento.