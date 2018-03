Persisten problemas para paso rápido en puestos fronterizos

Lee también

Los problemas que se presentan en las fronteras Las Chinamas y La Hachadura, ambas de Ahuachapán, se han vuelto crónicos desde el punto de vista de turistas y transportistas de carga que hacen uso de esos pasos fronterizos con Guatemala. En El Amatillo, La Unión, la queja principal es de los transportistas de carga por la demora en los trámites.Las Chinamas, ubicada al norte de la cabecera de Ahuachapán, se ha constituido en los últimos años en el principal punto de paso para turistas, porque desde 2013 los gobiernos de Guatemala y El Salvador implementaron el paso ágil. Estadísticas mencionadas por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) señalan que no menos de 3,000 personas hacen uso a diario de ese paso diariamente.Uno de los oficiales de Migración que laboran en el lugar explicó que esa cifra es fácilmente superada en Semana Santa, fiestas de agosto y, sobre todo, en temporada navideña. “Durante algunos días del año, cuando se da lo que llamamos temporada alta, la afluencia de personas intentando salir del país es mayor y la cifra puede llevar hasta los 7,000 en un solo día”, comentó el oficial, quien pidió el anonimato.Señaló que este problema es de conocimiento de las jefaturas de la DGME, por lo que buscan trasladar hacia Las Chinamas personal de otras fronteras donde el flujo migratorio es menor. En este punto fronterizo existen seis casetas de atención a los turistas nacionales y extranjeros que viajan en sus vehículos; sin embargo, existen algunas restricciones para otros, como pick ups o microbuses, que deben realizar el trámite migratorio de manera convencional.“Sin embargo, un trámite que puede durar 15 minutos puede tardar hasta 2 horas. Esto debido a que en muchas ocasiones en un solo vehículo viajan más de cinco personas. Ellas deben bajar y hacer el trámite en la ventanilla”, dijo el trabajador.El trabajo para los elementos de la Dirección General de Aduanas es mínimo debido a que desde hace varios años los gobiernos de ambos países acordaron no permitir la circulación en el puente El Jobo de vehículos con carga arriba de 18 toneladas, por lo que la frontera La Hachadura se ha convertido en el paso para la carga pesada y ahí los transportistas explican que deben esperar casi 12 horas para ingresar al país debido a la burocracia con la que se trabaja en el paso aduanal.“Los problemas de la frontera son los mismos de siempre. Paso aquí varias veces al año y no cambia nada. Llego el lunes a las 7 de la noche a la frontera de Pedro de Alvarado (Guatemala), me estaciono y espero pasar el martes al mediodía por La Hachadura porque se tardan mucho”, dijo Paolo Luna, quien se dirige con materiales de construcción hacia Costa Rica.Otro transportista, Óscar Flores, explica que el atraso en la frontera le deja costos extra de hospedaje y alimentación. “A pesar de que no a todos les pasan los rayos X, el atraso en los papeleos es tardado en la frontera de Guatemala. Uno no se tarda más de 5 minutos, pero aquí es cuestión de horas”, dijo Flores.El movimiento de mercaderías en la frontera El Amatillo, en Pasaquina, La Unión, experimentó ciertos atrasos el jueves y viernes anteriores, días en los cuales se pudieron evidenciar las largas filas de furgones que esperaban hacer el trámite para pasar el límite fronterizo. Los transportistas de carga aseguraron que los atrasos se debían al cambio de personal que se hizo recientemente en dicha aduana, que debía familiarizarse con el sistema que se usa para digitar la guía de tránsito.“Lo que pasa es que el personal nuevo que ha llegado no conoce el sistema y le cuesta hacer el digitado, por eso es que está tardado pasar”, dijo Roberto Lemus, un transportista que viajaba a Honduras.Agregaron que normalmente para hacer dicho trámite se tardan un promedio de 30 minutos; sin embargo, entre jueves y viernes para hacer el proceso debieron esperar de 3 a 4 horas.